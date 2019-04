Allegri bevestigt basisplaats Ronaldo en Rugani bij Juventus tegen Ajax

Cristiano Ronaldo start woensdagavond in de basis bij Juventus in de kwartfinale van de Champions League tegen Ajax, zo heeft trainer Massimiliano Allegri bevestigd tegenover Sky Italia. De geblesseerde Giorgio Chiellini wordt centraal in de achterhoede vervangen door Daniele Rugani. Allegri laat weten dat hij van plan is om zijn ploeg een stuk aanvallender te gaan laten spelen dan in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid in de heenwedstrijd van de achtste finales.

Ronaldo raakte geblesseerd in de afgelopen interlandperiode en speelde sindsdien geen wedstrijd meer. De Portugees werkte hard aan zijn herstel en trainde maandag voor het eerst weer met de groep mee. “Tenzij er iets gebeurt, zal Ronaldo spelen”, laat Allegri weten. De trainer moet het doen zonder de geblesseerden Emre Can en Chiellini. “Dat is zonde, maar we hebben goede vervangers. Rugani gaat centraal achterin spelen, dit is een grote kans voor hem. Het is bovendien belangrijk dat we Douglas Costa terug hebben.”

Allegri wil in de Johan Cruijff ArenA de basis leggen voor een plaats in de halve finale. Hij hoopt op een beter resultaat dan uit tegen Atlético Madrid, toen la Vecchia Signora met 2-0 ten onder ging. “We zullen morgen aanvallender en met meer lef moeten spelen dan tegen Atlético Madrid. We mogen hier niet weggaan zonder een doelpunt te hebben gemaakt. Het komt niet vaak voor dat je er als ploeg in slaagt om een achterstand weg te werken zoals we tegen Atlético hebben gedaan.” Door een hattrick van Ronaldo in Turijn plaatste Juventus zich voor de kwartfinales.

De trainer van de koploper van de Serie A verwacht een ander soort confrontatie met Ajax dan met Atlético Madrid. “Atlético is een compleet ander team dan Ajax. Ze spelen op een open manier, dus we moeten slim verdedigen”, aldus Allegri, die veel respect heeft voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. “Ze hebben Real Madrid verslagen en Bayern München veel problemen bezorgd in de groepsfase. Het is een sterke ploeg en ik verwacht een open wedstrijd, dus we moeten scherp zijn."