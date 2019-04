Crystal Palace bezorgt Josep Guardiola al ruim een jaar kopzorgen

Manchester City leed dinsdagavond in de Champions League bij Tottenham Hotspur (1-0) de eerste nederlaag sinds 29 januari, toen Newcastle United met 2-1 te sterk was. Tussen de nederlagen in won het team van Josep Guardiola liefst dertien van de veertien officiële duels in de reguliere speeltijd. Crystal Palace presteert sinds medio februari wisselvallig: vijf zeges en vier nederlagen. Opta blikt vooruit op het duel op Selhurst Park, zondagmiddag vanaf 15.05 uur.

O Crystal Palace wil Manchester City voor het eerst sinds 1972/73 tweemaal in één seizoen op het allerhoogste niveau verslaan, na de overwinning in december vorig jaar. De laatste club buiten de zogeheten big six die daarin slaagde, was Everton in 2010/11.

O Josep Guardiola won 23 van zijn 27 Premier League-wedstrijden tegen Engelse managers: 3 remises, 1 nederlaag. De enige nederlaag tot dusver vond plaats tegen Roy Hodgson en Crystal Palace op 22 december vorig jaar: 2-3.

O Manchester City won vijf van de laatste zeven Premier League-wedstrijden tegen Crystal Palace. De laatste twee ontmoetingen van the Citizens met the Eagles werden echter niet gewonnen: 0-0 op 31 december 2017 en 2-3 op 22 december 2018.

O Manchester City won elk van de laatste acht Premier League-duels. In zes van de laatste zeven wedstrijden hield het team van manager Josep Guardiola het doel schoon.

O Manchester City was de laatste club die in één Premier League-seizoen tweemaal van de regerend landskampioen won: een 1-0 zege op Chelsea vorig seizoen, zowel thuis als uit.

O Crystal Palace pakte dit seizoen in thuiswedstrijden in de Premier League slechts 41 procent van de mogelijke punten: 16 van de 39. Geen enkele competitiegenoot heeft een lager percentage voor eigen publiek.

O Manchester City heeft twee van de laatste acht Premier League-duels tegen clubs uit het rechterrijtje van de Premier League verloren: zes zeges. Daarvoor verloor men slechts één van 52 dergelijke wedstrijden in de competitie: 43 zeges, 8 remises.

O Josep Guardiola won niet één van zijn laatste twee Premier League-wedstrijden tegen Crystal Palace. In de trainersloopbaan van de Spanjaard bleven alleen Everton (drie) en Borussia Mönchengladbach (vier) in competitieverband langer verstoken van een nederlaag.

O Luka Milivojevic van Crystal Palace verzilverde dit seizoen in de Premier League tien strafschoppen. Het record in één Premier League-seizoen staat op naam van Andrew Johnson, die in 2004/05 ook namens Crystal Palace elf doelpunten vanaf elf meter liet noteren.

O Sergio Agüero maakte twintig Premier League-doelpunten in Londen. Alleen Wayne Rooney (dertig) was trefzekerder, als we doelpuntenmakers voor Londense clubs niet meerekenen. De aanvaller van Manchester City was overigens in zijn vijf eerdere optredens op Selhurst Park in de Premier League niet eenmaal trefzeker.