Chelsea hoopt zondag op Anfield prestatie van Louis van Gaal na te bootsen

De 2-0 zege op FC Porto in de Champions League betekende voor Liverpool alweer de zesde officiële overwinning op rij. Het team van manager Jürgen Klopp leed op 7 januari voor het laatst een nederlaag, in de FA Cup bij Wolverhampton Wanderers (2-1). Chelsea is na de 6-0 afstraffing tegen Manchester City weer enigszins opgekrabbeld in de Premier League: zestien punten uit zeven duels. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Anfield, zondagmiddag vanaf 17.30 uur.

O Liverpool won niet één van de laatste zes Premier League-wedstrijden tegen Chelsea op Anfield: vier remises, twee nederlagen. De Merseyside-club moest nog nooit tegen een specifieke tegenstander in deze competitie zo lang op een thuiszege wachten.

O Chelsea verloor slechts twee van de laatste zestien officiële duels met Liverpool: zes overwinningen, acht remises. Beide nederlagen vonden echter op Stamford Bridge plaats. De laatste nederlaag van de Londenaren op Anfield dateert alweer van mei 2012: 4-1 in de Premier League.

O Chelsea won dit seizoen al een uitwedstrijd tegen Liverpool: een 1-2 zege in de EFL Cup. De Londense club won nog nooit tweemaal op Anfield in één voetbaljaargang; Arsenal was in 2006/07 de laatste club die daar tegen Liverpool in slaagde.

O Liverpool verloor niet één van de laatste 37 Premier League-duels op Anfield. Slechts één keer eerder bleef men op het allerhoogste niveau langer van een thuisnederlaag verstoken: 63 duels tussen februari 1978 en december 1980.

O Chelsea verloor elk van de laatste vijf uitwedstrijden in de Premier League tegen clubs uit de zogeheten big six. Dit seizoen gingen alle drie visites aan deze clubs verloren, met een doelsaldo van 1-11. De Londenaren won echter drie van de vier laatste competitieduels buitenshuis tegen clubs die aan het begin van de dag bovenaan de ranglijst stonden, inclusief een 0-2 overwinning op Anfield in april 2014.

O Chelsea heeft voor het eerst sinds september vorig jaar drie competitieduels op rij in winst omgezet. Destijds werd de eerste vijf Premier League-wedstrijden gewonnen.

O Daniel Sturridge nam in september vorig jaar de gelijkmaker van Liverpool op Stamford Bridge voor zijn rekening. De enige voormalige speler van Chelsea die in één seizoen zowel thuis als uit tegen de Londenaren scoorde, was Fabio Borini namens Sunderland in 2015/16.

O Slechts 3 van de laatste 32 bezoekende managers sloten hun eerste Premier League-duel op Anfield met een overwinning af: 5 remises, 24 nederlagen. Dat waren Louis van Gaal in maart 2015, Slaven Bilic in augustus 2015 en Paul Clement in januari 2017.

O Roberto Firmino was in zijn laatste zes thuisduels voor Liverpool in de Premier League goed voor zeven treffers. De aanvaller speelde echter alleen meer competitiewedstrijden tegen Manchester United (acht) en Everton (zeven) dan tegen Chelsea (vijf) zonder te scoren.

O Geen enkele voetballer in de Premier League was dit seizoen bij meer doelpunten betrokken dan Eden Hazard (28): 12 assists en 16 goals. Alleen in 2011/12 was de aanvaller in competitieverband bij meer treffers betrokken: 36 doelpunten.