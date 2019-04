Arjen Robben voerde slechts ‘verkennende gesprekken’

Leicester City en Leeds United willen winkelen bij SC Braga. Centrale verdediger Bruno Viana heeft zich in de kijker gespeeld bij meerdere Engelse clubs. (Diverse Engelse media)

Mario Balotelli kan komende zomer terugkeren naar de Serie A. Brescia is hard op weg naar een rentree op het hoogste niveau van Italië en mocht promotie daadwerkelijk een feit zijn, staat de aanvaller hoog op het verlanglijstje. (Diverse Italiaanse media)

De club uit de Major League Soccer is niet actief bezig om de bijna transfervrije aanvaller binnen te hengelen.