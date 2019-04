‘Ik zou bij Feyenoord blijven, maar nu laten ze me opeens toch niet terugkeren’

Feyenoord maakte dinsdag bekend niet verder te gaan met onder meer Joël Zwarts en die beslissing kwam voor de negentienjarige aanvaller als een lelijke verrassing. De momenteel aan FC Dordrecht verhuurde spits ging er in eerste instantie nog van uit dat hij aankomend seizoen weer terug zou keren in De Kuip, maar kreeg onlangs toch het bericht dat Feyenoord zijn aflopende contract niet gaat verlengen.

“Mijn zaakwaarnemer en mijn vader kregen twee weken geleden te horen dat de optie van Feyenoord om mijn contract te verlengen sowieso gelicht zou worden”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik zou onder contract blijven bij Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel zei dat ik mij daar helemaal geen zorgen om hoefde te maken. Maar nu opeens kreeg ik te horen dat ze toch op hun woorden terug moesten komen. Feyenoord laat me na dit seizoen niet meer terugkeren.”

Zwarts verkaste in de winterstop op huurbasis naar Dordrecht en maakt daar, mede vanwege zijn drie goals en drie assists in negen wedstrijden, vooralsnog een prima indruk. De aanvaller had dan ook op meer gehoopt: “Ik zat in een moeilijke situatie voor de winterstop bij Feyenoord. Ik mocht niet meer in de jeugd spelen en het tweede elftal kwam weinig in actie. Dan is het gewoon lastiger om jezelf te ontwikkelen.”

Feyenoord heeft Zwarts, die het gevoel heeft dat hij in de Keuken Kampioen Divisie met de dag groeit, niet laten weten waar de ommezwaai vandaan kwam. De jongeling is nu van plan om vanuit zijn transfervrije status ‘een nieuwe route uit te stippelen’: “Ik ben teleurgesteld, maar niet uit het veld geslagen. Dat laatste ben ik nooit. De voetballerij is nog niet van Joël Zwarts af. Ik denk weleens aan Garry Mendes Rodrigues. Die kreeg ook nauwelijks een kans en via Dordrecht kwam hij toch verder. Tot zelfs een mooie stap naar Galatasaray.”