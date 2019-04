Solskjaer: ‘Kan me niet voorstellen dat hij hier volgend seizoen niet speelt’

Ole Gunnar Solskjaer hoopt dat Paul Pogba ook komend seizoen speler van Manchester United is. De middenvelder is onder de Noorse manager helemaal opgebloeid en wordt inmiddels gelinkt aan onder meer Real Madrid en Barcelona. Als het aan Solskjaer ligt blijft de Fransman echter gewoon actief op Old Trafford, waar hij woensdagavond met the Red Devils in de Champions League aantreedt tegen de Catalaanse grootmacht.

Pogba liet eerder weten dat het een droom is om in het elftal van Zinédine Zidane te spelen, maar volgens Solskjaer is zijn speler niet bezig met een transfer. In plaats daarvan richt Pogba zich op de wedstrijd tegen Barcelona. "Paul kijkt erg uit naar woensdag. Hij is een Manchester United-speler en een van onze uitblinkers op dit podium", vertelt Solskjaer tijdens een persmoment. "Hij weet dat zijn wedstrijd tegen Paris Saint-Germain (achtste finales, red.) niet goed was en daarom is hij alleen bezig met het neerzetten van een goede prestatie tegen Barcelona."

Tijdens de heenwedstrijd tegen PSG werd Pogba met een rode kaart van het veld gestuurd. Vanaf de tribune zag hij zijn ploeggenoten de return in Parijs alsnog winnen en zich plaatsen voor de kwartfinales. Daarin wacht een dubbele ontmoeting met Barcelona, dat in de zomer van 2016 nog door United werd afgetroefd in de strijd om Pogba. Solskjaer verwacht ook komende zomer geen vertrek van de international. "Ik kan me niet voorstellen dat hij volgend seizoen niet bij Manchester United speelt."

Het blijft echter de vraag welke spelers de Noor komend seizoen in zijn selectie heeft. Zo beschikken Ander Herrera en Juan Mata over een aflopende verbintenis. "We zijn allemaal gefocust op de komende wedstrijd en de contractonderhandelingen worden later weer opgepakt", stelt Solskjaer. "Iedereen is bezig met de wedstrijd van woensdag omdat we weten dat we iets speciaals neer kunnen zetten. Natuurlijk hebben we onze supporters nodig bij een wedstrijd als deze. Zij kunnen iets bijzonders brengen."