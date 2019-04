‘Ik geloof niet dat Cristiano Ronaldo weer helemaal fit is’

Volgens Sjaak Swart is het onmogelijk voor dit Ajax om Cristiano Ronaldo uit te schakelen als hij woensdag deelneemt aan de Champions League-wedstrijd tegen Juventus. “De enige die hem kon stoppen was Wim Suurbier, maar die doet niet mee en daarom wordt het lastig.”

Door Peter van Drunen

Elf dagen voor de gewonnen Europacup I-finale van 30 mei 1973 tegen Juventus speelde Swart zijn laatste officiële wedstrijd voor Ajax. Toch hoopte de rechtsbuiten van de Amsterdammers die avond tevergeefs op een invalbeurt tegen La Vecchia Signora. Die Europese kraker had zijn afscheidsduel moeten worden. “Er is iets stoms gebeurd, een foutje, waardoor ik niet speelde. Meer wil ik er niet over zeggen”, zegt Swart stellig. Toch heeft de tachtigjarige clublegende de finale tegen Juve nog helder op het netvlies. “Het was voor ons een van de slechtste wedstrijden, want je kunt niet echt tegen ze voetballen. Ze hebben een team dat je helemaal uit je spel kan halen. Dan gaan ze liggen. Ze maken overtredingen en gaan tijdrekken en ze hebben een paar goede spelers die echt kunnen voetballen, zoals nu met Ronaldo.”

Mister Ajax heeft zijn twijfels over de berichtgeving dat Cristiano Ronaldo weer fit is. “Ik geloof dat niet helemaal. Ik heb zelf in mijn loopbaan twee keer een spierverrekking gehad. Daar ben je toch minstens twee, drie weken mee bezig en dat geldt zeker voor een sprinter als Ronaldo. Dan verrek je ‘m sneller dan iemand die in één tempo blijft lopen.”

Mocht de Portugese sterspeler wel volledig hersteld zijn van zijn hamstringblessure en meedoen aan de wedstrijd, dan voorziet Swart problemen voor de ploeg van Erik ten Hag. “Ajax wil voetballen. Kijk, als ze in de dekking zouden blijven, kunnen ze met twee man tegen hem aan gaan staan, maar door de speelwijze van Ajax krijgen ze vaker een bal in de diepte. Dan zijn zij juist gevaarlijk.” Toch ziet de cultuurbewaker van Ajax ook kansen tegen Juventus. “Ze moeten gewoon van de eigen kracht uitgaan. Dat hebben we tegen Bayern München, Benfica en Real Madrid gezien. Nou, wat wil je nog meer?”