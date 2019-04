‘Routinier’ Van der Hoorn onzeker over toekomst: ‘Ik moet erover nadenken’

Mike van der Hoorn heeft met zijn 26 jaar nog flink wat seizoenen voor zich liggen, maar de verdediger is dit seizoen bij Swansea City ondanks zijn relatief jonge leeftijd al een van de routiniers. Na de degradatie van afgelopen seizoen vertrokken een aantal dragende spelers, terwijl landgenoot en captain Leroy Fer deze voetbaljaargang geteisterd wordt door fysieke ongemakken. Reserveaanvoerder Van der Hoorn stapte als gevolg van deze blessures het grootste deel van de wedstrijden met de band om de arm het veld op en hij weet dat hij een van de leiders van een jong Swansea-team moet zijn.

“Ik voel me een oude man in dit team. Ik heb wedstrijden gespeeld waarin ik de oudste veldspeler was”, glimlacht hij in gesprek met BBC Sport Wales. “We hebben nu een kans, we moeten deze groep bij elkaar zien te houden. We moeten blijven bouwen. Ik denk dat de trainer (Graham Potter, red.) dat ook inziet. De toekomst ziet er goed uit onder zijn leiding. Als hij steun krijgt, zal het beter en beter gaan.”

Swansea degradeerde vorig seizoen uit de Premier League, maar een snelle rentree lijkt er voorlopig niet in te zitten. De achterstand op nummer zes Bristol City, dat als het zo blijft aan het einde van het seizoen deel mag nemen aan de play-offs voor promotie, is momenteel namelijk negen punten: “Het verschil met teams als Norwich City, dat bovenaan staat, Sheffield United en Leeds United was op het veld niet zo groot. Maar ik denk dat onze mentaliteit moet veranderen als we iets willen bereiken. We zijn een beetje te lief. Het heeft er ook mee te maken dat we zo jong zijn. De spelers schoppen het tot de selectie en denken dan: ‘Oké, ik ben er’, terwijl je juist dan nog een volgende stap moet zetten.”

Van der Hoorn beschikt, net als andere meer ervaren krachten als Fer, Wayne Routledge, Luciano Narsingh en Martin Olsson, over een aflopend contract in het Liberty Stadium. The Swans hebben wel de optie om de verbintenis van de in 2016 van Ajax overgenomen verdediger met een jaar te verlengen. Van der Hoorn was eerder dit seizoen nog in gesprek met de inmiddels vertrokken voorzitter Huw Jenkins over een nieuw contract en weet nu niet precies waar hij aan toe is: “Ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt. Toen Huw er nog was waren er gesprekken over een verlenging van twee jaar. Maar toen ging hij weg en daar hield het ook mee op. Dat is één ding, maar ik weet ook wat ik hier heb en dat is ook waardevol. Ik speel hier elke wedstrijd en ik zal er in de zomer over na moeten gaan denken.”