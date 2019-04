Ten Hag neemt twijfel weg: ‘Met de enkel van Frenkie gaat het goed’

Voor Ajax wacht woensdagavond de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League, als Juventus in Amsterdam op bezoek komt. Trainer Erik ten Hag laat op de persconferentie in aanloop naar het duel doorschemeren dat Frenkie de Jong waarschijnlijk ‘gewoon’ van de partij is in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder liep na afloop van het met 1-4 gewonnen duel met Willem II rond met een zak ijs op de enkel.

“Met de enkel van Frenkie gaat het goed, we gaan het zo zien op de training”, zegt Ten Hag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Juventus. Cristiano Ronaldo is met la Vecchia Signora meegereisd naar Amsterdam, terwijl Giorgio Chiellini en Emre Can ontbreken. “Chiellini is belangrijk, maar ze hebben een hele brede selectie. Hij is heel ervaren, geslepen. Het is altijd een gemis als hij er niet bij is. Wij willen tegen de beste spelers spelen, dat daagt uit en die uitdaging gaan we niet uit de weg. Het is fantastisch om tegen Cristiano Ronaldo te kunnen spelen.”

“Juventus is zo’n ervaren ploeg, met een hele ervaren en geslepen trainer. Ze kunnen verschillende strategieën erop loslaten, de wedstrijd goed lezen en anticiperen. Dit is weer een volgende grens die we moeten verleggen”, vervolgt de oefenmeester, die gevraagd wordt in hoeverre het tweeluik met Juventus anders zal zijn dan dat met Real Madrid. “Het Spaanse voetbal is anders dan het Italiaanse voetbal, er bestaan bepaalde cultuurverschillen. Daar moet je op inspelen, dat gaan we doen binnen onze eigen stijl.”

“Juventus hoeft niet naar Amsterdam te komen om plezier te maken, wij willen onze wedstrijd spelen. In een kolkende ambiance, we weten hoe de ArenA is op dit soort avonden. Op het veld kwaliteit brengen, daar gaat het om. Wij gaan uit van balbezit, maar als je ‘m niet hebt moet je verdedigen. Dat begint met de intenties in je ploeg”, aldus Ten Hag. “Als je dat met z’n allen doet, is dat mogelijk. Met de juiste balans is het mogelijk om succes te behalen op het hoogste niveau. Het begint ermee dat iedereen aanvalt en iedereen verdedigt. De posities zijn uitwisselbaar, maar de taken moeten wel uitgevoerd worden. De spelers zijn tactisch geslepen genoeg om taken in verschillende posities uit te kunnen voeren.”