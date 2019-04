Cruijff: ‘Net als mijn vader, zal Cristiano Ronaldo altijd herinnerd worden’

Cristiano Ronaldo is dinsdagmiddag met Juventus meegereisd naar Amsterdam en lijkt fit genoeg om mee te kunnen doen in de wedstrijd tegen Ajax. La Vecchia Signora staat woensdagavond tegenover de Amsterdammers in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. Jordi Cruijff laat zich tegenover La Gazzetta dello Sport bijzonder positief uit over de Portugese sterspeler van Juventus.

“In het voetbal zijn er maar weinig spelers die onsterfelijk zijn. Net als mijn vader, zal Cristiano altijd herinnerd worden. Samen met Lionel Messi, zonder dat ik een uitspraak doe over wie de beste van de twee is. Veel spelers kennen één sterk seizoen, maar alleen zij hebben al vijftien geweldige seizoenen gehad”, zegt Cruijff, die tegenwoordig trainer is van het Chinese Chongqing Lifan. Hij is onder de indruk van het spel dat Ajax laat zien.

“Het stadion draagt de naam van mijn vader en zijn filosofie zit nu in het DNA van Ajax. Dit team speelt het voetbal waar mijn vader van had gehouden. Jong, gedurfd, aanvallend, ze stralen plezier uit. In Amsterdam is dat nooit veranderd”, vervolgt de 45-jarige oefenmeester, die in de jeugd van Ajax speelde. “Deze generatie heeft bovengemiddeld veel talent en lijkt de bal altijd onder controle te hebben. Het is een genot voor de ogen om hen te zien spelen.”

Opponent Juventus is in eigen land ongenaakbaar en Cruijff stelt dat het Italiaanse voetbal de afgelopen jaren veranderd is. “Italianen scoren en voetballen veel meer. Een sprekend voorbeeld daarvan is Gianluigi Buffon: hij is in de afgelopen jaren steeds meer zijn voeten gaan gebruiken. Juventus weet de boel in defensief opzicht altijd goed te organiseren, maar ze creëren ook altijd wel iets.”