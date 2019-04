Familie Nouri ‘blij verrast’ door videoboodschap Ronaldo: ‘Heel lief’

Cristiano Ronaldo heeft Abdelhak Nouri en zijn familie dinsdag een hart onder de riem gestoken. In een op de social media-kanalen van Soufiane Touzani verschenen video wenst de aanvaller van Juventus de in juli 2017 door hartritmestoornissen getroffen middenvelder nog een fijne verjaardag toe. De familie van Nouri laat in een reactie weten ‘blij verrast’ te zijn door het gebaar van de Portugees.

“Hi Nouri, ik ben Cristiano. Ik wil je een fijne verjaardag toewensen en ik hoop dat je snel herstelt. We houden contact”, luidt de boodschap van Ronaldo aan Nouri, die ruim anderhalf jaar geleden op een trainingskamp van Ajax in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd en blijvend hersenletsel overhield aan het incident. De middenvelder vierde een week geleden zijn 22e verjaardag.

Broer Mo Nouri vertelt aan De Telegraaf de actie van Ronaldo te waarderen: “De familie vindt het heel lief van Ronaldo. Het is een mooi gebaar dat heel veel steun geeft. Cristiano is natuurlijk niet zomaar iemand, maar een van de beste voetballers ter wereld. Door zijn boodschap zorgt hij er ook voor dat Appie niet wordt vergeten en dat de mensen blijven bidden.” Ook ploeggenoot Hakim Ziyech reageerde dinsdagmiddag tijdens een persconferentie op het gebaar van de sterspeler van La Vecchia Signora: "Het is mooi dat hij een videoboodschap heeft ingesproken. Het blijft voor ons een pijnlijk en ongemakkelijk onderwerp."

Ronaldo was wegens een hamstringblessure lang een twijfelgeval voor de clash tussen Juventus en Ajax in de kwartfinales van de Champions League van woensdagavond, maar stapte dinsdag ‘gewoon’ op het vliegtuig naar Amsterdam. De familie Nouri zal niet aanwezig zijn bij dat duel: “Dat vinden we nog te moeilijk. Maar het contact met Ajax is goed. We spreken de jongens bijna dagelijks”, legt broer Mo Nouri uit.