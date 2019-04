Vriendin zet Frenkie de Jong te kijk, Eredivisie-keeper gaat op de knieën

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mikky Kiemeney kreeg deze week op Instagram de lachers op haar hand. De vriendin van Frenkie de Jong deelde via het medium een foto van haarzelf, waaronder de middenvelder van Ajax een ronduit vertederende reactie plaatste. Kiemeney was er vervolgens als de kippen bij om haar ruim 120.000 volgers erop te wijzen dat De Jong met zijn comment slechts een hoger doel nastreefde: extra vrije tijd om zorgeloos te kunnen gamen.

Warner Hahn gaat trouwen. De doelman van sc Heerenveen ging maandag op de knieën voor zijn vriendin Marrit Nicolai, zo maakte laatstgenoemde bekend via Instagram. De twee zijn al enige tijd samen en hebben samen een dochter: Daisey.

De Braziliaanse voetballegende Pelé werd vorige week plots met koorts opgenomen in een ziekenhuis in Parijs, nadat hij samen met Kylian Mbappé een evenement in de Franse stad had bezocht. PSG-vedette Neymar ging op ziekenbezoek bij zijn landgenoot, die inmiddels alweer ontslagen is uit het ziekenhuis.

Barcelona speelt woensdagavond op Old Trafford het eerste duel met Manchester United in de kwartfinales van de Champions League. De Catalaanse grootmacht zette dinsdag al voet op Engelse bodem (swipe naar rechts!).

Voor Achraf Hakimi zit het seizoen er al op. De door Real Madrid aan Borussia Dortmund verhuurde verdediger liep vorige maand in de wedstrijd tegen VfL Wolfsburg een gebroken middenvoetsbeentje op en is voorlopig uit de roulatie. Hakimi kan tijdens zijn revalidatieperiode gelukkig rekenen op de steun van zijn trouwe viervoeter.

Rafael van der Vaart heeft Spaans bloed en dus woont een deel van zijn familie in Spanje. De oud-middenvelder van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur was onlangs in het Zuid-Europese land om zijn opa te bezoeken.

Memphis Depay vloog deze week per privéjet van Rotterdam naar Lyon. De aanvaller maakte in zijn laatste 23 wedstrijden voor Olympique Lyon slechts 2 doelpunten, maar Memphis blijft shinen.

Real Madrid komt deze week niet in actie in de Champions League en dus kregen de manschappen van Zinedine Zidane enkele dagen vrijaf. Onder anderen Sergio Ramos, Karim Benzema, Casemiro en Marcelo maakten daar optimaal gebruik van.

Wat Marcelo kan, dat kan ik ook, moet Mario Balotelli dinsdag gedacht hebben.

Patrice Evra luidt iedere week al geruime tijd in door een grappige video op Instagram te plaatsen. De voormalige verdediger van onder meer Manchester United kondigde vorige week maandag, niet geheel toevallig op 1 april, plots aan daarmee te zullen stoppen. Gelukkig ging het om een onvervalste 1 aprilgrap!

Wij betwijfelen of Renato Sanches recentelijk in Chelsea was om een transfer naar de plaatselijke voetbalclub af te ronden, maar de middenvelder van Bayern München deelde via Instagram het volgende kiekje (swipe naar rechts!).