Handgranaat en Andreaskruisen aangetroffen bij supportershome van ADO

Bij het supportershome van ADO Den Haag is dinsdagochtend een handgranaat gevonden, zo bevestigt een woordvoerder van de politie Haaglanden aan Omroep West. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief verwijderd en onschadelijk gemaakt. Op de deur van het supportershome waren drie Andreaskruizen geschilderd, mogelijk verwijzend naar het wapen van Amsterdam.

De politie houdt voorlopig alle opties open en wil niet speculeren over een eventueel verband tussen de Andreaskruizen en de gevonden handgranaat. In eerste instantie werd er gesproken van een ‘verdacht pakketje’, maar inmiddels is bevestigd dat het inderdaad om een handgranaat ging. Het explosief is dinsdagochtend door een medewerker van het supportershome van ADO ontdekt, waarna de politie gewaarschuwd werd.

Misselijkmakend en zieke geest https://t.co/Xvq0FQInKQ — Mattijs Manders (@Mattijs68) April 9, 2019

De omgeving is vervolgens afgezet en de nabijgelegen sportschool en fysiotherapiepraktijk werden ontruimd. Ook de training van ADO werd onderbroken, zo laat een woordvoerder aan NU.nl weten. "Je moet er niet aan denken wat er in theorie had kunnen gebeuren. Iedereen is erg van slag”, stelt de zegsman, die benadrukt dat er niet eerder een handgranaat bij het supportershome is aangetroffen. Tegenover Omroep West laat de woordvoerder weten dat er geen aanwijzingen zijn voor wie het explosief heeft achtergelaten.

De politie is momenteel op zoek naar getuigen. Eerder dit jaar werden verschillende gebouwen in Amsterdam beklad met groengele verf, hakenkruizen en leuzen als '070 FCDH' en 'Anti 020'. ADO nam afstand van die acties. De supporters van de club uit de Hofstad onderhouden een vriendschapsband met de fans van Juventus, dat woensdagavond in Amsterdam de tegenstander van Ajax is in de kwartfinale van de Champions League.

"Dit moet stoppen. Zeker als idioten een handgranaat gaan ophangen. Dan zal het mij jeuken van welke club die zijn", reageert Jacco van Leeuwen, voorzitter van de supportersvereniging van ADO, bij Omroep West. "Je hoort wel eens van internethooligans die een doodsbedreiging op het net kwakken, maar dat is dan nog redelijk onschuldig vergeleken hiermee. Handgranaten ophangen, dat is compleet gestoord. Letterlijk een doodsmiddel."