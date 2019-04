‘Nieuw paspoort gaat toekomst van Rodríguez bij Real Madrid niet redden’

De toekomst van James Rodríguez is een groot vraagteken. Maandagavond meldde BILD dat Bayern München er momenteel weinig voor voelt om gebruik te maken van de optie tot koop van 42 miljoen euro, waardoor de huurling in de zomer kan terugkeren bij Real Madrid. Volgens Marca heeft de grootmacht uit LaLiga echter niet de intentie om Rodríguez voor de club te behouden.

De spelmaker staat inmiddels bijna vijf jaar onder contract bij Real Madrid. Maandag kreeg Rodríguez een Spaans paspoort uitgereikt, waardoor hij volgend seizoen niet een van de drie beschikbare plekken voor spelers van buiten de EU zou innemen bij Real Madrid. Toch zou trainer Zinédine Zidane de komst van Rodríguez niet nodig achten. Een definitieve transfer lijkt komende zomer dan ook het meest waarschijnlijk. Het dienstverband van de Colombiaans international bij Bayern lijkt bovendien beperkt te blijven tot twee seizoenen.

Zaterdag deed hij geen minuut mee in de belangrijke competitiewedstrijd tegen Borussia Dortmund (5-0); aanvankelijk leek dat het gevolg van een lichte blessure die Rodríguez had overgehouden aan de bekerwedstrijd tegen Heidenheim, maar volgens de meest recente berichten was het een tactische keuze van Niko Kovac. Rodríguez is dit kalenderjaar veelal een basisklant in de ploeg van Kovac, maar zijn opgelopen blessure zou de trainer het 'perfecte excuus' hebben gegeven om tegen Dortmund met zijn favoriete elftal te spelen - zonder Rodríguez.

Volgens BILD voelt Karl-Heinz Rumenigge er veel voor om de optie tot koop te lichten, maar stuit hij op weerstand van president Uli Hoeness. "We gaan geen 42 miljoen euro betalen voor iemand die niet gaat spelen", verzekerde Hoeness onlangs. De clubleiding heeft nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van de 27-jarige creatieveling. Rodríguez heeft nog anderhalve maand om Bayern en eventuele andere geïnteresseerde clubs te overtuigen.

Real Madrid lijkt echter in te zetten op de komst van Eden Hazard, een directe concurrent voor Rodríguez, en daarom is een verkoop realistisch. Volgens Marca heeft Juventus interesse getoond en is die club op dit moment 'de meest waarschijnlijke bestemming'. Rodríguez gaat liever naar Juventus dan naar een club uit de Premier League, zo klinkt het. In totaal kwam de ex-speler van onder meer FC Porto en AS Monaco tot 77 competitieduels voor Real Madrid, waarin hij 28 keer scoorde. Zijn contract in het Santiago Bernabéu loopt door tot medio 2021.