Rafael van der Vaart: ‘Bizar, het is elke keer hetzelfde vervelende liedje’

Rafael van der Vaart is benieuwd hoe Ajax voor de dag komt tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League. De oud-middenvelder van de Amsterdamse club is blij dat zijn oude werkgever weer een rol van betekenis speelt in Europa. Van der Vaart weet echter uit ervaring dat la Vecchia Signora veel kwaliteiten heeft. “Ja, als we tegen de Italianen spelen... Het is gewoon bizar. We waren vier keer beter en we hebben vier keer verloren. Het is elke keer hetzelfde vervelende liedje. Dan heb je het gevoel dat je beter voetbal speelt en dan: één tegenaanval en het is voorbij”, aldus de oud-international in de onderstaande video in gesprek met DAZN.