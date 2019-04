Pepijn Lijnders ziet gevaar bij oude bekende: ‘Het had veel impact op mij’

Pepijn Lijnders verwacht dinsdagavond een zeer strijdbaar FC Porto. De assistent van manager Jürgen Klopp bij Liverpool verwacht dat de Portugese topclub in de kwartfinales van de Champions League revanche wil nemen op de uitschakeling in het miljardenbal vorig seizoen, toen FC Porto in eigen huis met 0-5 verloor. Lijnders weet dat passie een belangrijke rol speelt bij de Portugezen.

De Nederlander stapte als 24-jarige in 2007 over van PSV naar de jeugdopleiding van FC Porto om daar te helpen de academie te verbeteren. “Gelukkig was er altijd een jongen die perfect Engels sprak, dus bij iedere leeftijdsgroep liet ik hem mijn verhalen vertalen. Hij had net zo goed iets anders gezegd kunnen hebben, ik begreep het toch niet!”, lacht Lijnders.

Na urenlange lessen Portugees werd Lijnders de taal machtig. Na zeven jaar bij de Portugese topclub maakte hij de overstap naar Liverpool. “Er zijn niet veel clubs in Europa met meer historie, cultuur en sfeer dan FC Porto. Liverpool is er één van. De ervaringen bij Porto hebben veel impact gehad op mij als trainer, maar vooral als mens.”

Lijnders verwacht veel passie bij FC Porto als zijn ploeg het tegen hen opneemt. “Ik weet hoe ze denken. Ze hebben een cultuur waarin altijd blijven vechten voorop staat. Tegenslag maakt ze alleen maar sterker. Veel clubs hadden ons graag ontlopen bij de loting, maar zij zullen waarschijnlijk de enigen zijn die zich verheugden op Liverpool”, besluit Lijnders op de site van the Reds.