Ervaringsdeskundige tipt Ajax: ‘Hij is een boef, hij zoekt je constant op’

Bram Nuytinck twijfelt of Ajax weet door te stoten naar de halve finales van de Champions League. De Amsterdammers nemen het woensdag en volgende week op tegen Juventus in de kwartfinales van het miljardenbal. De verdediger van Udinese is benieuwd hoe Juventus Ajax gaat bespelen. “Normaal gesproken is Juventus gewoon te sterk. In elke linie hebben zij zoveel kwaliteiten”, zegt Nuytinck in gesprek met ELF Voetbal.

“Juventus was vorig seizoen al veruit de beste in Italië, maar na de komst van Cristiano Ronaldo zijn ze oppermachtig geworden”, vervolgt de stopper, die nog nooit heeft gewonnen van de Italiaanse landskampioen. Nuytinck stond in oktober tegenover Ronaldo, die Juventus in de vorige ronde van de Champions League met een hattrick tegen Atlético Madrid naar de kwartfinales gidste.

“Ik heb het idee dat hij iets anders speelt dan in het verleden. Nu kiest hij meer zijn momenten, als een jachtluipaard. Ronaldo is nog altijd verschrikkelijk snel, ook al is hij inmiddels 34 jaar. En qua koppen en timing ken ik geen betere. Die hangtime is niet normaal. Ik ben benieuwd of Ronaldo op tijd fit is voor Ajax”, aldus Nuytinck, die benadrukt dat Juventus genoeg andere kwaliteitsspelers heeft.

De verdediger wijst onder anderen op Mario Mandzukic, Paulo Dybala en Moise Kean. “En ze hebben ook nog Douglas Costa en Federico Bernardeschi. Maar die Mandzukic is wel een boef, hoor. Heel anders dan Ronaldo, die zich juist gedeisd houdt naar tegenstanders. Mandzukic zoekt je constant op, praat tegen je, geeft een duwtje of een tikkie. Hij doet er alles aan om je tegen te werken. Daar moet Ajax zich op instellen en niet gek laten maken.”