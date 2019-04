Werelddoelpunt van Eden Hazard kent keerzijde: ‘Het stemt me verdrietig’

Eden Hazard lijkt bezig aan zijn laatste weken bij Chelsea. De internationale pers schreef vorige week honderduit over de belangstelling van Real Madrid voor de aanvaller en die geruchten zullen na maandag alleen maar toenemen. Hazard opende op prachtige wijze de score tegen West Ham United en bepaalde de eindstand kort voor tijd op 2-0. Analisten Jamie Carragher en Gary Neville rekenen op een vertrek van de Belg.

Hazard, dit seizoen goed voor 16 doelpunten en 12 assists in 32 competitieduels, flirtte in het verleden meermaals met Real Madrid. Tijdens het duel van maandagavond zongen de meegereisde fans van West Ham al He's off to Madrid. "Ze zitten mis", reageerde Hazard daarop. Carragher zou het echter wel begrijpen als Hazard kiest voor een overstap naar de top van LaLiga. "Je kunt niet voorkomen dat spelers naar Real Madrid of Barcelona gaan, denk ik. De meeste spelers zien die clubs als het hoogst haalbare."

"Manchester United en Liverpool hebben daar ook mee te maken gekregen", doelt de oud-verdediger op transfers van spelers als Cristiano Ronaldo, Luis Suárez en Philippe Coutinho. "Het is jammer, want ik geniet ervan om hem iedere week te zien schitteren. Maar ik denk dat hij wel voor een club als Real Madrid of Barcelona móét spelen. Zo goed is hij. Ik vind hem nu te goed voor Chelsea. Het doet me denken aan Luis Suárez bij Liverpool: ik hoopte dat hij zou blijven, maar dat was tegen beter weten in."

In 2013 deed Arsenal verwoede pogingen om Suárez weg te halen bij Liverpool, maar tot een transfer kwam het niet. Carragher zou het toen al vreemd hebben gevonden als de Uruguayaan naar Londen was gegaan. "Toen hij bijna naar Arsenal was vertrokken, had ik het daar nog over met Steven Gerrard. We waren het eens: hij was te goed voor Arsenal. 'Als hij weggaat, dan moet hij naar Barcelona', zeiden we. Hazard is een van de beste spelers ter wereld en de beste spelers ter wereld spelen voor de Real Madrids en Barcelona's van deze wereld."

Mede-analist Neville is het 'eigenlijk volledig eens' met Carragher. "Ik weet niet hoe vaak ik het inmiddels al heb geroepen, maar Hazard is de meest indrukwekkende speler. Het is een genot om naar te kijken. Ik wil steeds meer van hem zien. Als hij naar Real Madrid gaat, verwacht ik dat hij er 25 gaat maken", aldus de clubicoon van Manchester United. Het werelddoelpunt dat Hazard maakte tegen West Ham, heeft dan ook een keerzijde. "Zo'n doelpunt stemt je verdrietig, omdat er deze week zoveel speculatie was over Real Madrid. Als Real Madrid zo sterk wordt gelinkt aan een speler, en zijn lichaamstaal uitstraalt dat hij weg wil, dan krijg je echt het gevoel dat dit zijn laatste vijf wedstrijden in de Premier League worden."