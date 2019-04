Middenvelder Chelsea opgepakt na crash na ‘rijden onder invloed’

Danny Drinkwater zit in de problemen. Diverse Engelse media melden dinsdag dat de middenvelder van Chelsea in de nacht van maandag op dinsdag betrokken is geweest bij een crash, nadat Drinkwater met alcohol op achter het stuur had plaatsgenomen. Drinkwater is na het incident door de politie opgepakt en meegenomen voor verhoor.

De 29-jarige middenvelder verliet om circa half één 's nachts een feestje in Greater Mancheser in zijn Range Rover. De Engels international pikte daarna een vrouw op bij een feestje in Hale, waarna Drinkwater met zijn auto in botsing kwam met een Skoda in Mere, Cheshire. Alle betrokkenen zijn daarna behandeld aan hun lichte verwondingen.

Een woordvoerder van de politie erkent dat er sprake is geweest van een nare botsing. "Toen we bij de locatie aankwamen, zagen we dat de zwarte Range Rover tot stilstand was gekomen tegen een muur. De man en twee vrouwen zijn er met lichte verwondingen vanaf gekomen. De 29-jarige man is meegenomen naar het bureau voor verhoor", zo klinkt het.

Volgens Sky Sports moet Drinkwater zich op 13 mei melden in de rechtbank. Chelsea wil pas reageren als men meer duidelijkheid heeft. Naar verluidt feest Drinkwater de laatste tijd wel vaker tot in de late uurtjes door. De middenvelder speelt onder manager Maurizio Sarri geen rol bij Chelsea en wacht nog op zijn eerste speelminuten van het seizoen. Drinkwater ligt nog tot medio 2022 vast op Stamford Bridge.