Ajax kijkt op van Neres: ‘Ik moet wel, want mijn vriendin Kira is Duits’

Zowel binnen als buiten de lijnen zet David Neres momenteel grote stappen in zijn ontwikkeling. De aanvaller schitterde eind vorige maand tijdens zijn debuut voor de nationale ploeg voor Brazilië en speelde daarna ijzersterke wedstrijden voor Ajax tegen PSV (3-1) en FC Emmen (2-5). "Hij is in vorm en straalt dat uit", schrijft het Algemeen Dagblad dinsdag. De krant spreekt van een 'gigantische metamorfose' bij de buitenspeler.

Neres bereidt zich met Ajax voor op de Champions League-wedstrijd tegen Juventus van woensdagavond, nadat hij eerder dit seizoen al belangrijk bleek in duels met ploegen als Bayern München en Real Madrid. De vergelijking wordt getrokken met de uitwedstrijd bij Rosenborg BK (3-2 nederlaag) in augustus 2017, toen Neres vanaf de tribune moest meekijken. Hij werd door toenmalig trainer Marcel Keizer niet goed genoeg bevonden om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.

"Het is best hard gegaan, ja", beaamt Neres. "Jij hebt het over die wedstrijd tegen Rosenborg. Natuurlijk denk ik daar nog wel eens aan terug, maar ik heb altijd gezegd: 'Ik weet waarvoor ik hier ben.' Dan moet je niet te snel opgeven." Ook buiten het veld is Neres een doorzetter: de Braziliaan 'volgt zijn taallessen op de club trouw'. "Bij Ajax staan ze zelf ook te kijken dat hij 'plots' vrij behoorlijk Engels spreekt", aldus de krant.

Twee jaar geleden was het nog ondenkbaar dat Neres zich zou kunnen redden in het Engels. "Ik moet wel, hè", lacht hij. "Mijn vriendin Kira (Winona, red.) is Duits. Ik heb haar in Amsterdam ontmoet. Ze komt uit Düsseldorf, maar woont in Londen. Met haar praat ik altijd Engels. Maar mijn Duits is net zo slecht als mijn Nederlands." Neres kwam dit seizoen tot 43 officiële duels voor Ajax, waarin hij 11 keer scoorde en 15 assists gaf.