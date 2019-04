Veltman weet wat er woensdagavond gevraagd wordt: ‘Kijk naar ‘Matta’’

Joël Veltman had tijdens zijn revalidatie van een kruisbandblessure nimmer kunnen voorspellen dat hij nog een belangrijke rol zou kunnen vervullen in de Europese campagne van Ajax. Er ligt woensdagavond in het eerste Champions League-duel met Juventus echter een basisplaats in het verschiet, daar hij de logische vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui is. Dat betekent waarschijnlijk een confrontatie met onder meer Cristiano Ronaldo.

“Ik denk dat Juventus er alles aan doet om Ronaldo de wedstrijd tegen ons te laten halen. En terecht, want het is de kwartfinale van de Champions League en dan kun je hem wel gebruiken”, vertelt Veltman dinsdag in gesprek met De Telegraaf. Het is de beloning voor het harde werken om terug te komen. “Tijdens mijn revalidatie hoopte ik dat ik dit seizoen nog een mooi Europees duel zou kunnen meepikken.”

“Het is lekker dat ik nog een rol kan spelen. Maar je moet tegen Juventus op de toppen van je kunnen zijn. Kijk naar Matta”, doelt Veltman op Matthijs de Ligt. “Hij is top- en topfit, omdat hij maandenlang elke wedstrijd speelt. Onder Peter Bosz zat ik in datzelfde ritme en voelde ik me zó ontzettend goed. Lichamelijk ben ik daar nog niet.”

Veltman vindt het dan ook prettig dat hij drie volledige oefenwedstrijden heeft kunnen spelen, dat hij tegen FC Emmen minuten maakte en afgelopen weekeinde tegen Willem II een volledig duel kon afwerken. Mentaal is hij er klaar voor. “Als je na een kruisbandblessure terugkeert, trek je op de eerste trainingen in de duels je been nog weleens terug. Maar dan loop je juist blessures op. Ik ga er inmiddels alweer enige tijd volle bak in.”