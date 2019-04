‘Marc Overmars praat met Eric Abidal en zaakwaarnemer over transfer’

Ajax en Barcelona lijken werk te maken van een overgang van Carles Aleña. De 21-jarige middenvelder wordt de laatste weken in verband gebracht met een overstap naar de huidige koploper van de Eredivisie, mede door een naderende samenwerkingsverband. Beide clubs zouden al gesprekken hebben gevoerd over een transfer van Aleña.

Catalunya Radio meldt dat directeur spelersbeleid Marco Overmars heeft gesproken met vakcollega Eric Abidal van Barcelona, terwijl de bestuurder van Ajax ook contact heeft gehad met de zaakwaarnemer van de middenvelder. Het is onduidelijk of er hier sprake is van een verhuur of een definitieve transfer voor de Spaans jeugdinternational, die nog tot medio 2022 vastligt.

Barcelona en Ajax hebben de laatste periode vaak contact. Nadat de zomerse transfer van Frenkie de Jong voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona werd beklonken, focuste de Catalaanse grootmacht zich op de komst van Matthijs de Ligt. Mogelijk gaat Aleña onderdeel uitmaken van de megadeal die De Ligt eveneens naar het Camp Nou moet zien te loodsen.

SPORT meldde vorig week nog dat Aleña hoog op het verlanglijstje van Ajax staat. De middenvelder komt weinig aan spelen toe in de hoofdmacht van Barcelona, waardoor een verhuur tot de mogelijkheden zou behoren. Eerder meldde Catalunya Radio dat Barcelona verdedigers Juan Miranda en Jean-Clair Todibo en middenvelders Oriol Busquets en Riqui Puig had gevraagd naar een eventuele verhuurperiode bij Ajax.