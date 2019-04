Chelsea kampt met ‘geldwolf’: ‘Pas veertien basisplekken, dat is schandelijk’

Callum Hudson-Odoi krijgt de laatste periode meer speeltijd bij Chelsea, maar Jamie Carragher is van mening dat de achttienjarige aanvaller komende zomer alsnog moet verkassen. Het talent ligt nog tot medio 2020 vast en staat in de belangstelling van onder meer Bayern München en Borussia Dortmund. Carragher stelt dat de jongeling een contractaanbieding van Chelsea moet afwijzen.

“Als ik hem was, zou ik niet tekenen. Hij heeft een sterke onderhandelingspositie. Hij wil spelen. Ik zou het laatste jaar op mijn contract gebruiken om het onderste uit de kan te halen”, zegt de oud-verdediger bij Sky Sports. Gary Neville is ook van mening dat Sarri Hudson-Odoi te weinig gebruikt dit seizoen. “Hij is een groot talent”, begint de oud-speler van Manchester United.

“Hij is nu een probleem geworden voor Chelsea. De club heeft zoveel succesvolle jeugdteams, ook internationaal gezien, maar ze krijgen gewoon geen kans in het eerste. Met de geruchten rond Eden Hazard en Real Madrid in het achterhoofd kan dit een cruciaal moment zijn voor Chelsea. Geven ze deze jonge speler een kans?”

“Hij kan het aan. Hij heeft vertrouwen, temperament, een beetje arrogantie. Hij heeft dit seizoen pas veertien keer in de basis gestaan, dat is schandelijk. Een speler met zijn potentie moet zich meer ontwikkelen en meer wedstrijden krijgen. Mensen gaan uiteindelijk denken dat hij een geldwolf is. De fans gaan zich ook tegen hem keren. Wil hij dit wel? Het leidt enorm af”, aldus Neville.