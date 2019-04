De Graafschap dreigt met lang stadionverbod in aanloop naar visite Ajax

De Graafschap werkt samen met Marktplaats om te voorkomen dat seizoenkaarthouders hun kaart voor de thuiswedstrijd tegen Ajax doorverkopen via de openbare verkoopsite. De club speurt naar verkopers die kaarten aanbieden voor woekerprijzen en geeft hun gegevens door aan de KNVB. Dit ook in verband met de vorige confrontatie op De Vijverberg.

De laatste visite van Ajax aan Doetinchem, in mei 2016, ging gepaard met ongeregeldheden, daar de Amsterdammers door een 1-1 gelijkspel de landstitel verspeelden. Reden voor De Graafschap om zich goed voor te bereiden. “De publiekstribune is voor supporters van De Graafschap en we willen weten wie we in huis halen'” zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp in gesprek met Omroep Gelderland.

Alle kaarten voor het bezoek van Ajax, dat in principe op zondag 28 april op bezoek komt indien men in de Champions League niet een ronde verderkomt, waren zondag binnen twee minuten uitverkocht. Al snel werden er kaarten op Marktplaats aangeboden. Toegangskaarten en seizoenkaarten die worden aangeboden, worden door de club geblokkeerd. Daarnaast riskeert de aanbieder een stadionverbod van 18 maanden en een boete van 450 euro

Voor seizoenkaarthouders geldt dat het verlengen van de kaart onmogelijk wordt gemaakt. “Als je een keer niet kunt en je stuurt je buurman is dat iets anders. Samen met Marktplaats doen we er alles aan en we hebben er ook al een aantal op de korrel. Dit is een wedstrijd waar alles uit de kast wordt getrokken om het veilig te laten verlopen, binnen en buiten het stadion”, benadrukt Ostendorp.

De wedstrijd in Doetinchem zal ongetwijfeld een cruciaal duel voor Ajax in de titelstrijd met PSV zijn. De Amsterdammers staan bovenaan in de Eredivisie in puntenaantal gelijk met PSV, maar beschikken over een beter doelsaldo.