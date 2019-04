‘Man van 6,5 miljoen’ staat open voor Roda JC: ‘Ze hebben mijn nummer’

Bob Peeters staat open voor een gesprek bij Roda JC Kerkrade over het hoofdtrainerschap. De huidige nummer tien van de Keuken Kampioen Divisie staat momenteel onder leiding van Eric van der Luer, die in 2000 als speler van Roda samen met Peeters de KNVB Beker won en in maart de oplossing van de club op het gedwongen vertrek van Robert Molenaar was.

Volgens 1Limburg hebben Peeters en de clubleiding van Roda al een gesprek achter de rug. De huidige trainer van Westerlo, een tweedeklasser uit België, ontkent dat echter. "Ik heb de geruchten ook gehoord maar ik ben nog niet benaderd door de club." Roda mag de voormalig aanvaller echter altijd mag bellen. "Ik heb drie fantastische jaren gehad bij Roda.”

“Het is een club die me heel erg nauw aan het hart ligt. Maar momenteel is er nog niets concreet”, verzekert hij aan de regionale omroep. Peeters, die tussen 1997 en 2000 op de loonlijst stond en vervolgens voor liefst 6,5 miljoen euro naar Vitesse vertrok, heeft in ieder geval nog warm contact met algemeen en technisch directeur Harm Van Veldhoven. “Ik ken nog steeds veel mensen bij de club. Ze zullen mijn nummer vast nog ergens hebben.”

Roda JC nam met het ontslag van Molenaar afscheid van de zesde oefenmeester in iets meer dan vijf jaar. Van Veldhoven verzekerde bijna drie weken geleden dat er ‘geen progressie meer te zien was’ en dat de prestaties ‘gewoon te weinig hoop gaven voor de play-offs’. Het congé heeft hoe dan ook geen effect gesorteerd. In de vier duels onder Van der Luer werden slechts vijf punten gepakt.