Ki-Jana Hoever looft ‘grote broer’ Virgil van Dijk: ‘Gekte is niet gek’

Ki-Jana Hoever maakt van dichtbij het topseizoen mee van Liverpool en Virgil van Dijk. De verdediger, inmiddels zeventien jaar, groeide in januari uit tot de jongste speler aller tijden die voor Liverpool gespeeld heeft in het toernooi om de FA Cup: 16 jaar en 354 dagen. Slechts twee spelers waren nog jonger dan Hoever bij hun Liverpool-debuut: Jerome Sinclair (16 jaar en 6 dagen) en Jack Robinson (16 jaar, 8 maanden en 8 dagen).

Hoever hoopt ooit een verdedigend duo met Van Dijk te vormen. “Hopelijk komt het er ooit van. Virgil is gewoon een grote broer”, vertelt de verdediger, die vorig jaar zomer de jeugdopleiding van Ajax verliet, in gesprek met De Telegraaf. “Het is bijzonder dat ik op deze leeftijd al dingen van hem kan leren, dus dat probeer ik zo veel mogelijk te doen. Zoals ik van iedereen bij Liverpool iets kan leren. Ik hoop dat het me uiteindelijk iets moois brengt.”

Voor Hoever is Van Dijk niet alleen de beste verdediger van Engeland. “Hij is op dit moment de beste verdediger van de wereld, honderd procent zeker”, verzekert de jeugdinternational, die dan ook goed luistert naar de adviezen van zijn landgenoot. “Als ik samen met hem centraal achterin sta op trainingen helpt hij me, vertelt hij me hoe ik moet staan. Dan denk ik: hé, zo stond ik nooit. Maar daardoor doe ik dat nu ook, want hij weet het wel.”

Hoever bewondert de kracht en kwaliteiten van Van Dijk en vindt de gekte rondom de Oranje-international schitterend. “Iedereen is lovend over hem, en terecht. Ik vind het wel mooi. Niet alleen de aanvallers krijgen hier de credits en dat is ook het mooie aan Liverpool. Bij een sprint terug klapt het hele stadion, niet alleen als een speler aan de bal iets goeds doet." Het vak verdediger wordt in Engeland ook echt gewaardeerd, zo benadrukt de tiener. "Dan is die gekte rondom Virgil ook niet gek, als iemand zo stabiel en goed is. Zo eentje heb je niet altijd in het team.”