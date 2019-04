Gemeente voorkomt faillissement FC Twente met miljoenensteun

De gemeenteraad van Enschede is akkoord gegaan met een steunplan voor FC Twente, waarbij een deel van een gemeentelijke lening, zeven miljoen euro, is kwijtgescholden en een ander deel, ook zeven miljoen euro, is omgezet naar een 'achtergestelde' lening. Over dat laatste hoeft geen rente en aflossing te worden betaald.

Volgens Tubantia en RTV Oost ging de gemeenteraad met 23 stemmen voor en 16 stemmen tegen akkoord met het voorstel, waarmee zodoende in totaal een bedrag van 14 miljoen euro is gemoeid. Een van de voorwaarden is wel dat de Twentenaren op korte termijn het trainingscomplex in Hengelo verruilen voor trainingscomplex Het Diekman in Enschede.

Hoe snel dat kan, is nog onduidelijk volgens de regionale media. Er is immers nog een doorlopend huurcontract dat pas over drie jaar kan worden afgekocht. Ook moeten er per seizoen bijna tweeduizend kaarten vrijkomen voor minima-gezinnen. FC Twente, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, wil door de steun het herstructureringsplan uitvoeren. Het college van B en W had zich vorige maand al geschaard achter dat plan, dat ook voorziet in een flinke bijdrage van het Twentse bedrijfsleven.

Het 'technische faillissement' van FC Twente is zodoende voorbij, maar de club zal ook de komende jaren nog te maken hebben met streng financieel beleid. Ondanks deze sanering blijft er nog een schuld van ongeveer dertig miljoen euro staan. Van wethouder Eerdenberg hoeft de club bij nieuwe problemen niet meer bij de gemeenteraad aan te kloppen. "Het was een unaniem geluid uit de gemeenteraad. Die zei: het is echt een keer klaar. En volgens mij heeft FC Twente dat heel goed gehoord", zo citeerde de NOS.

