Grote tegenvaller dreigt voor Juventus: Chiellini valt uit op training

Het is onzeker of Giorgio Chiellini de wedstrijd tussen Juventus en Ajax van woensdagavond kan halen, zo meldt La Gazzetta dello Sport in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de sportkrant heeft de routinier aan het eind van de maandagtraining een kuitblessure opgelopen, waarvan de ernst nog niet geheel duidelijk is.

Chiellini is een 'serieus twijfelgeval' voor trainer Massimiliano Allegri, zo verzekert het dagblad. De trainer zou alleen Daniele Rugani als alternatief achter de hand hebben, omdat Martín Cáceres en Andrea Barzagli al in de ziekenboeg zitten. Verder is er geen zekerheid over de inzetbaarheid van Cristiano Ronaldo, Emre Can en Douglas Costa in de Johan Cruijff ArenA.

Zaterdag, tijdens de competitiewedstrijd tegen AC Milan (2-1 zege), kreeg Chiellini nog rust van Allegri. Hetzelfde gold voor João Cancelo, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic en Moise Kean. In die wedstrijd viel Emre Can uit met een blessure aan zijn enkel. De middenvelder is een 'groot vraagteken', terwijl Ronaldo volgens de laatste berichten wel fit genoeg lijkt.

Chiellini is de aanvoerder van Juventus en stond in beide wedstrijden tegen Atlético Madrid in de achtste finales negentig minuten op het veld. In de groepsfase van de Champions League bleef hij op de bank in de ontmoetingen met Young Boys, maar maakte hij de overige vier wedstrijden vol.