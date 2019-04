Eindhovens Dagblad: Piroe geeft opdringerig Juventus het nakijken

Joël Piroe blijft PSV trouw, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagavond. Volgens de regionale krant zet de negentienjarige aanvaller spoedig zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2022. De huidige verbintenis van Piroe loopt na dit seizoen af, maar PSV voorkomt nu dat de jeugdexponent gratis de deur uitloopt.

De contractverlenging van Piroe zat al maanden in de pijplijn. In oktober 2018 meldde het Eindhovens Dagblad al dat PSV bezig was om het contract van de jongeling te verlengen. Vorige week voegde men eraan toe dat een akkoord nabij was. Piroe heeft het goed naar zijn zin bij de regerend landskampioen en heeft 'aanbiedingen van tal van buitenlandse clubs' afgeslagen, zo schrijft de krant nu.

Juventus was de meest serieuze gegadigde en heeft Piroe 'tot zeer recent tal van keren benaderd, ook nadat hij al een paar keer ‘nee’ had gezegd.' Verder was er interesse van onder meer 1. FSV Mainz 05 en ook uit het binnenland, al is niet duidelijk om welke Nederlandse club(s) het gaat. Piroe ziet PSV 'als een club waar hij zich goed kan ontwikkelen en kansen kan krijgen.'

Dit seizoen is Piroe met tien doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie topschutter van Jong PSV. Hij wacht echter nog op zijn debuut in het eerste elftal. De jeugdinternational maakte in 2016 zijn opwachting in de beloftenploeg en kwam sindsdien tot 42 wedstrijden op het tweede niveau, waarin hij 12 keer scoorde en 7 assists voor zijn rekening nam.