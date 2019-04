‘Nicolás Tagliafico heeft vijf concurrenten voor twee plekken in selectie’

Atlético Madrid is achter de schermen druk bezig met de invulling van de selectie van Diego Simeone voor komend seizoen. De huidige nummer twee van LaLiga neemt in de zomer afscheid van Lucas Hernández, die voor tachtig miljoen euro naar Bayern München zal vertrekken en eind januari werd de al aan Wolverhampton Wanderers verhuurde Jonny Castro voor een bedrag van twintig miljoen euro aan de Engelsen verkocht.

De wegen Atlético en Filipe Luis, die over een aflopend contract beschikt, zullen aan het einde van het seizoen hoogstwaarschijnlijk scheiden en dus houdt de technische afdeling van los Colchoneros zich vooral bezig met het versterken van de linksbackpositie. Volgens de laatste berichten uit Spanje wil Atlético zich in de zomermaanden met twee linkerverdedigers versterken; een gevestigde naam én een talentvolle stand-in.

Nicolás Tagliafico is nog altijd een van de naar verluidt zes kandidaten die Atlético op het oog heeft als primaire versterking van de linksbackpositie. De linkerverdediger ambieert na ruim een jaar Ajax al een transfer naar een grotere club in Europa en sloeg recent een nieuw contractvoorstel van de Amsterdamse club af. De Argentijn staat nog tot de zomer van 2022 op de loonlijst. Op dit moment heeft Alex Telles echter de beste papieren om in het Wanda Metropolitano aan de slag te gaan. De linksback van FC Porto heeft naar verluidt al een principe-akkoord over een contract tot medio 2024.

In het contract van Telles met FC Porto tot 30 juni 2021 staat een transferclausule van veertig miljoen euro. Ofschoon de financiële huishouding van Atlético prima op orde is, zou technisch directeur Andrea Berta momenteel proberen om de 26-jarige Braziliaan voor een lager bedrag naar Spanje te halen. De interesse in Alejandro Alex Grimaldo is min of meer vervaagd. De Spaanse linksback heeft een transferclausule van zestig miljoen euro en lijkt Benfica in de zomer zo goed als verzeker voor Manchester City in te ruilen.

Mathias Olivera maakt een grote kans om als ‘tweede’ linksback te worden aangetrokken. De 21-jarige Uruguayaan maakt dit seizoen bij de verrassend goed presterende stadsgenoot Getafe, dat de verdediger in januari terughaalde van een verhuurperiode aan Albacete, een uitstekende indruk en kan voor een relatief laag bedrag worden aangetrokken. De een jaar oudere Spaans jeudginternational Alfonso Pedraza is ook in beeld, zeker als Villarreal er niet in slaagt om degradatie af te wenden. Aaron Martin is de zesde optie: de 21-jarige linksback is dit seizoen door Espanyol aan FSV Mainz 05 verhuurd en heeft als nadeel dat de Catalanen weigeren om de transferclausule van veertig miljoen euro door de vingers te zien.