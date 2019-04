De Ligt verraste Heitinga om 07.00 uur: ‘Wat doe je hier bij Ajax?’

Als Cristiano Ronaldo fit genoeg is om woensdagavond namens Juventus in actie te komen tegen Ajax, staat hij onder meer tegenover Matthijs de Ligt. De aanvaller van Juventus en de verdediger van Ajax hebben volgens John Heitinga wat met elkaar gemeen: allebei tonen ze een onverstoorbare wil om zichzelf te ontwikkelen. In gesprek met Sky Italia rakelt Heitinga een opvallende anekdote op over de negentienjarige aanvoerder van de Amsterdammers.

"Hij is een bijzondere jongen", vertelt Heitinga, die werkzaam is als hoofdtrainer van Ajax Onder-19. "Op zijn zeventiende speelde hij al in het eerste elftal. Hij oogt enorm volwassen. Het is een goede professional met een geweldige mentaliteit. Hij heeft de ambitie om de beste verdediger ter wereld te worden." Aan alles merkt Heitinga dat De Ligt er veel voor over heeft om zijn droom te verwezenlijken.

"Op een maandagochtend kwam ik aan bij het trainingscomplex. Het eerste elftal had een vrije dag, omdat een interlandperiode gaande was en sommige jongens bij hun nationale ploegen waren", roept de oud-verdediger in herinnering. "Matthijs was opgeroepen voor Oranje en dan kom je meestal niet naar de club. Je sluit normaal gesproken direct aan bij de nationale selectie. Maar hij verscheen hier om zeven uur 's ochtends, badend in het zweet."

"'Wat doe je hier?', vroeg ik. 'Moet je niet naar Oranje?' Hij antwoordde: 'Nee, ik heb een trainingsschema en daar moet ik me aan houden'", blikt Heitinga terug. "Ik heb bij Everton met Phil Neville gespeeld en die vertelde me soortgelijke verhalen over Cristiano Ronaldo, met wie hij samenspeelde bij Manchester United. Net zoals Ronaldo is De Ligt nooit tevreden. Hij wil altijd beter worden."