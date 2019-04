Ödegaard krijgt tegen drie grootmachten kans om Zidane te overtuigen

Martin Ödegaard keert in de zomer terug bij Real Madrid. De aanvallende middenvelder maakt een ijzersterk seizoen door bij Vitesse en zijn ontwikkeling is niet onopgemerkt voorbijgegaan in het Santiago Bernabéu. Volgens AS is trainer Zinédine Zidane van plan om Ödegaard mee te nemen op trainingskamp naar de Verenigde Staten, alvorens een beslissing te nemen over de toekomst van de spelmaker.

Real Madrid doet in juli mee aan de International Champions Cup en speelt in het kader daarvan tegen Bayern München (21 juli), Arsenal (24 juli) en Atlético Madrid (27 juli). Zidane wil het zomerse oefentoernooi gebruiken om zijn selectie te taxeren. Na de tour door de Verenigde Staten zal het kamp-Ödegaard om de tafel gaan met de clubleiding van Real Madrid om te bepalen waar zijn toekomst ligt, zo meldt de krant.

Ödegaard heeft een contract tot medio 2021 in de hoofdstad van Spanje. De afgelopen jaren werden zijn diensten nog niet nodig geacht door Real Madrid. Hij werd vanaf januari 2017 anderhalf jaar verhuurd aan sc Heerenveen en speelt sinds afgelopen zomer voor Vitesse. Zondag scoorde hij nog tijdens de 3-3 remise tegen PSV; dit seizoen was de twintigjarige Noor in totaal goed voor zes doelpunten en evenzoveel assists in de Eredivisie.

De verhuurperiode van Ödegaard in Arnhem is in principe tot het eind van het seizoen. De Arnhemmers zullen ongetwijfeld hopen hem nog een seizoen te kunnen lenen, terwijl ook Ajax de situatie met bovengemiddelde interesse volgt. Ruim een maand geleden claimde Marca nog dat de Amsterdammers zich willen gaan melden met een bod van twintig miljoen euro. Naar verluidt ziet Ödegaard het zelf wel zitten om langer in Nederland te blijven.