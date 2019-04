VVV-Venlo breekt na vier jaar met routinier: ‘We zijn er niet uitgekomen’

Ralf Seuntjes vertrekt na dit seizoen bij VVV-Venlo. Club en speler onderhandelden lange tijd over een verlenging van de aflopende verbintenis, maar de twee partijen zijn er uiteindelijk niet uitgekomen, zo laat zaakwaarnemer Arie Treffers weten aan De Limburger. Seuntjens en VVV werden het niet eens over de duur van het nieuwe contract.

VVV wilde de aanvallende middenvelder annex aanvaller in eerste instantie tot medio 2020 binden. Seuntjens en Treffers gaven aan dat ze over een meerjarig contract wilden praten. “We wilden een nieuw driejarig contract voor Ralf, maar VVV ging niet verder dan twee jaar. Ook begrijpelijk, maar uiteindelijk zijn we er niet uitgekomen”, aldus Treffers.

Seuntjens is sinds 2015 actief bij de club uit Venlo, nadat hij Telstar achter zich liet. Hij werd in zijn eerste seizoen meteen topscorer van de Eerste Divisie met 28 doelpunten. Na de promotie met VVV een jaar later werd Seuntjes omgeturnd in middenvelder. Tot op heden speelde de 29-jarige Seuntjens 141 wedstrijden voor VVV, met 48 goals en 33 assists tot gevolg.