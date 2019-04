Publiek gaat tekeer tegen Viktor Fischer: ‘Zeventienduizend biertjes’

Viktor Fischer was zondagavond tijdens de wedstrijd tussen Odense BK en FC Kopenhagen (0-1) het mikpunt van hoon bij de supporters van de thuisclub. Gedurende de wedstrijd daalden homofobe liederen neer vanaf de tribunes, die waren geadresseerd aan de aanvaller van Kopenhagen. Fischer haalde zijn gram toen ploeggenoot Dame N'Doye in de slotfase het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. De ex-speler van Ajax heeft geen goed woord over voor de fans die zich schuldig maakten aan de spreekkoren.

Toen N'Doye dertien minuten voor tijd de 0-1 maakte, en koploper Kopenhagen daarmee dichter bij de landstitel in Denemarken bracht, vierde Fischer het doelpunt uitbundig ten overstaan van het thuispubliek. "De vorige keer dat we hier speelden, werden die liederen ook al gezongen. Prima. Ditmaal werden ze nog een aantal keer herhaald. Dan moeten ze ook weten dat er een reactie komt", reageert de 24-jarige buitenspeler tegenover Ekstra Bladet. "Ze zingen die liederen omdat ze anders niet kunnen winnen. Ik win, waardoor ze zich genoodzaakt voelen om met zulke denigrerende teksten te komen anno 2019. Het is compleet achterlijk."

"Ik kan hier niet om lachen. Ik heb het gevoel dat er nu een tegenreactie ontstaat en die is nodig", vervolgt Fischer. "Homofobie moet gezien worden zoals we racisme zien. Misschien denkt het bestuur van de Superligaen dat ze er niets aan moeten doen, maar dat is misschien noodzakelijk." Volgens de Deense pers werd meermaals 'Viktor Fischer is homo!' gezongen door het thuispubliek. Hij wil geen uitspraken doen over een eventuele straf voor Odense. "Maar het zou lang geleden al uitgebannen moeten zijn. Er kunnen spelers zijn met een andere seksuele oriëntatie dan ik, die zich gekwetst voelen. Witte voetballers zijn nooit het slachtoffer van racisme, maar we moeten wel beseffen dat andere spelers dat wel zijn."

Toen Fischer het doelpunt van N'Doye uitbundig vierde, waren de rapen gaar. De supporters gooiden talloze biertjes in zijn richting en de reservespelers van Odense reageerden boos op de bank. 'De spelers van Odense hadden er geen weet van. We hebben het erover gehad", verzekert Fischer. "Ik begrijp dat ze het irritant vinden om te zien dat ik op die manier gebaar naar hun publiek, maar ze hadden niet door wat er was gebeurd. Het was Nikolaj Thomsen (ploeggenoot, red.) die werd getroffen door het bier. Het is kinderachtig om zeventienduizend biertjes het veld op te gooien, maar daar overlijdt niemand aan. Zolang het maar geen ratten zijn", knipoogt Fischer.

Maandag, na de training van Kopenhagen in Frederiksberg, voegt de technicus eraan toe dat homofobie 'een kwaal' is in de maatschappij en zeker in het voetbal. "Ze mogen me best een idioot noemen en ze mogen ook opmerkingen maken over mijn gladde kapsel. Daar kan ik wel om lachen. Maar in 2019 moet je niemand op deze manier bejegenen." Odense heeft zich middels een statement gedistantieerd van de spreekkoren. "Odense neemt natuurlijk afstand van deze homofobe liederen. We snappen dat er veel emotie gepaard gaat met voetbal, en dat mensen boos of teleurgesteld kunnen zijn. Maar we zullen homofobe, racistische of discriminerende opmerkingen niet accepteren."