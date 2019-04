Kamp-Bergwijn erkent interesse: ‘Ik heb met de directeur gesproken'

Steven Bergwijn staat nog altijd hoog op het lijstje van Internazionale, zo meldt onder meer La Gazzetto dello Sport maandag. De 21-jarige aanvaller van PSV werd eerder al veelvuldig gelinkt met een overstap naar i Nerazzurri en naar verluidt heeft de Italiaanse topclub de wens om Bergwijn te halen nog niet opgegeven.

Het is niet de eerste keer dat Bergwijn in verband wordt gebracht met Inter. Naast de club uit Milaan zouden ook onder meer Arsenal, Tottenham Hotspur, Bayern München en AC Milan interesse hebben in de Oranje-international. Inter zou aan een bedrag van 35 miljoen euro genoeg hebben om de concurrentie te slim af te zijn en PSV te verleiden tot een verkoop.

Zaakwaarnemer Fulco van Kooperen erkent in gesprek met FC InterNews dat Bergwijn op de radar staat van Inter. De belangenbehartiger heeft zelfs al een of meerdere gesprekken gevoerd met sportief directeur Piero Ausilio. "Iedere club die Steven op waarde schat en hem de juiste basis kan garanderen bij de volgende stap in zijn carrière, is een serieuze kandidaat. En Inter heeft interesse”, aldus Van Kooperen.

“Inter is een topclub met een geweldige historie. Ze hebben geweldige fans, het is een prachtige stad en een schitterend land. Ik heb ook met Piero Ausilio gesproken”, besluit Van Kooperen. Bergwijn, die nog tot de zomer van 2022 vastligt bij de huidige nummer twee van de Eredivisie, heeft tot op heden 115 duels gespeeld voor PSV, met 23 goals en 28 assists als resultaat.