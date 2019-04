‘Niemand van ons hoeft daar lof voor te krijgen, behalve Virgil’

Liverpool speelt dinsdagavond in het kader van de kwartfinales van de Champions League tegen FC Porto. Manager Jürgen Klopp ziet dat zijn ploeg zich flink heeft ontwikkeld naarmate het seizoen vorderde, vooral in het miljardenbal. “De jongens groeiden bij iedere uitdaging die op hun pad kwam”, aldus de Duitse trainer op de persconferentie, geciteerd door Goal.

“We hebben veel meer positieve momenten beleefd in deze competitie dan negatieve. Dat betekent echter niets voor morgenavond, behalve dan dat we meer ervaringen hebben opgedaan. Na Bayern München moeten we tegen FC Porto met dezelfde mate van respect aantreden. Porto verdient het om hier te staan, ze hebben AS Roma op spectaculaire wijze uitgeschakeld.”

“Dat we defensief sterk staan? Een week geleden spraken we al over Virgil van Dijk en zijn verdedigen tegen Tottenham Hotspur. Dat was individueel gezien sensationeel. Niemand van ons hoeft daar lof voor te krijgen, behalve Virgil. We hebben ons in verdedigend opzicht ontwikkeld. Iedereen heeft wel wat te melden over de aanval en het middenveld, maar iedereen is altijd positief over de verdediging.”

Klopp vindt het onbegrijpelijk dat men zo kritisch is op Mohamed Salah omdat de Egyptenaar minder op dreef is dan vorig seizoen. “Hij heeft zo vaak briljante momenten gehad dit seizoen en heeft nog steeds geweldige statistieken. Hij weet dat hij er hard voor moet blijven werken, zowel in de training als in de wedstrijd. Niemand bij Liverpool heeft zich echter ooit zorgen gemaakt om hem”, benadrukt Klopp.