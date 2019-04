Rick Karsdorp kruipt richting zestig gemiste wedstrijden in twee jaar

Rick Karsdorp staat de komende drie à vier weken buitenspel, zo maakt AS Roma maandagavond wereldkundig via de officiële kanalen. De rechtsback heeft een spierblessure in zijn hamstring overgehouden aan de wedstrijd tegen Sampdoria (0-1 zege) van zaterdag. Het is alweer zijn vierde blessure van het seizoen en zijn zevende sinds hij in 2017 de overstap maakte van Feyenoord naar Roma.

Karsdorp is maandag onderzocht door de medische staf. De geschatte blessureduur betekent dat hij de competitiewedstrijden tegen Udinese (zaterdag 13 april), Internazionale (zaterdag 20 april) en Cagliari (zaterdag 27 april) moet laten schieten. Op de backposities zal trainer Claudio Ranieri flink moeten puzzelen tegen Udinese, want linksbacks Aleksandar Kolarov (geschorst) en Davide Santon (geblesseerd) ontbreken ook. De kans bestaat dat Ranieri alleen rechtsback Alessandro Florenzi tot zijn beschikking heeft op de flanken in de achterhoede.

Ondertussen zal Karsdorp zich vermoedelijk richten op de uitwedstrijd tegen Genoa van zondag 5 mei. De drievoudig international van het Nederlands elftal heeft in Italië een reputatie opgebouwd als een blessuregevoelige speler: sinds zijn komst kampte hij al met een ingescheurde buitenmeniscus, drie eerdere spierkwalen, een ontsteking en een gescheurde kruisband. Hij moest tot dusver al 55 wedstrijden missen door blessureleed.

Voor AS Roma komen de personele problemen op een slecht moment. De ploeg van Ranieri, die vorige maand in de achtste finale van de Champions League werd uitgeschakeld door FC Porto, is verwikkeld in de strijd om Europees voetbal in de Serie A. Roma staat op de zesde plek en die klassering is aan het einde van de rit goed voor een plek in de tweede voorronde van de Europa League. Nummer vier AC Milan, dat virtueel de groepsfase van de Champions League in gaat, heeft echter maar een punt meer dan Roma.