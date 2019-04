‘Typische Ajax-keeper’ tekent contract in Amsterdam: ‘Hij is heel talentvol’

Calvin Raatsie heeft maandag zijn eerste contract bij Ajax getekend, zo laten de Amsterdammers weten via de officiële kanalen. De zeventienjarige doelman, die sinds 2013 deel uitmaakt van de jeugdopleiding van de huidige koploper van de Eredivisie, heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis die ingaat op 1 juli van dit jaar en doorloopt tot medio 2022.

Voor Raatsie is het zijn eerste contract in Amsterdam. De jonge keeper speelt dit seizoen zijn wedstrijden namens Ajax Onder-17 en laat weten blij te zijn met het akkoord: “Fantastisch. Ik heb er altijd keihard voor gewerkt, mijn ouders hebben altijd achter me gestaan. Ik ben heel blij dat Ajax potentie in mij ziet en me beloond heeft met een contract.”

Hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali is eveneens blij met de overeenkomst en hij omschrijft jeugdinternational Raatsie als een ‘typische Ajax-keeper’: “Calvin is heel talentvol. Hij voetbalt goed mee, is heel rustig en betrouwbaar.”