Bonucci biedt excuses aan: ‘Het is terecht dat iedereen geïrriteerd raakte’

Italië stond een week geleden op zijn kop toen Juventus-aanvaller Moise Kean racistisch werd bejegend door het publiek van Cagliari. Ploeggenoot Leonardo Bonucci probeerde de boel vervolgens te sussen door te stellen dat de schuld bij beide partijen lag toen Kean een doelpunt nadrukkelijk voor het publiek van i Rossoblu vierde en die opmerking werd hem niet in dank afgenomen. De verdediger is nu in gesprek met Le Iene opnieuw teruggekomen op het incident.

“Het was terecht dat iedereen geïrriteerd raakte. Racisme is schandalig en het zou in 2019 niet meer mogen bestaan. Ik zou zeggen dat ik niet helemaal goed begrepen ben. Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die mij verkeerd begrepen heeft, aangezien ik mijn reactie niet grondig genoeg geformuleerd heb. Dat gezegd hebbende, ben ik honderd procent tegen racisme. Ik heb de geluiden gehoord en met de wetenschap dat de middelen aanwezig zijn, moeten de schuldigen gestraft worden”, laat hij weten.

Bonucci werd na zijn uitspraken aangepakt door onder meer Kevin-Prince Boateng, Lilian Thuram en Mario Balotelli, die stelde dat de verdediger ‘geluk had dat hij zelf niet aanwezig was geweest’. De Italiaans international heeft inmiddels echter met het drietal gesproken: “Ik heb altijd van Mario gehouden en dat zal ik blijven doen. Boateng had op dat precieze moment ook gelijk, ik heb hem verteld wat ik bedoelde en dat ik verkeerd begrepen ben.”

“Ik heb het racisme niet goedgepraat, ik bedoelde alleen maar dat ik liever had gezien dat Moise zijn doelpunt met ons had gevierd. Ik herhaal: ze hebben allemaal gelijk. Ik houd van iedereen, dat geldt ook voor Thuram. Ik heb hem telefonisch gesproken. We hebben met elkaar gepraat en ik heb hem uitgelegd dat ik verkeerd begrepen ben, maar ik ben honderd procent tegen racisme. Dat zou nooit getolereerd moeten worden, in geen enkel geval.”