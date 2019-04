Tagliafico weigerde ‘enorme contractverbetering’: ‘Ajax vraagt veel geld’

Nicolás Tagliafico lijkt op weg naar de uitgang bij Ajax. Ricardo Schlieper, zaakwaarnemer van de linksback, vertelt op site van de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio dat men een nieuwe contractaanbieding van Ajax heeft geweigerd, aangezien de Argentijn deze zomer graag de volgende stap in zijn loopbaan wil maken.

“Tagliafico heeft het gevoel dat dit het juiste moment is om nieuwe ervaringen in een andere competitie op te doen. Hij wil zich verder ontwikkelen als voetballer en heeft een enorme contractverbetering al geweigerd. Er hebben al verschillende clubs geïnformeerd naar Tagliafico, maar het is nog te vroeg om te zeggen waar hij naartoe zal gaan.”

“Ajax vraagt veel geld, wat zeker een belangrijk afschrikmiddel kan zijn”, aldus Schleper, die eerder al leek aan te geven dat Tagliafico aan zijn laatste maanden in de Johan Cruijff ArenA bezig zou zijn. Tagliafico, die sinds januari 2018 in Amsterdam speelt en nog tot medio 2022 vastligt, suggereerde eerder al dat hij toe zou zijn aan een transfer.

“Ik denk dat aankomende zomer weleens een natuurlijk moment zou kunnen zijn om die volgende stap te zetten. Maar ik probeer op dit moment niet te veel bezig te zijn met die volgende stap, omdat we veel belangrijke wedstrijden spelen en gefocust moeten zijn”, aldus de 26-jarige verdediger. “Als kind is het je doel om naar Europa te komen en om in een topcompetitie als de Premier League te spelen.”