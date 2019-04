TOTO’s Tips: dit moet je weten over Ajax - Juventus

Het moet voor Ajax het vervolg worden op een nu al sprookjesachtige Champions League-campagne: een goed resultaat in de kwartfinale tegen oude bekende Juventus. Woensdag mogen de Amsterdammers in de eigen Johan Cruijff ArenA proberen net als in de achtste finale van het Europese miljardenbal voor een verrassing te zorgen, toen titelhouder Real Madrid vakkundig werd weggepoetst in het eigen Santiago Bernabéu.

Ajax en Juventus hebben elkaar twaalf keer eerder ontmoet in Europees verband, waaronder achtmaal in de Champions League. Gezien de onderlinge historie kan de ploeg van Erik ten Hag aan de bak: de Oude Dame is ongeslagen in de laatste negen Europese ontmoetingen met Ajax. Het laatste duel dateert van 2009/10, toen Juventus aan een 0-0 gelijkspel genoeg had om de Amsterdammers uit te schakelen in de Europa League.

Is Juventus wederom een maatje te groot voor Ajax? Bekijk hier de quotering voor een uitzege.

Toch is Juventus gewaarschuwd: Ajax heeft dit seizoen geen enkele moeite met scoren. De ploeg was in veertien van de laatste vijftien Europese wedstrijden trefzeker. Daarnaast is Ajax ijzersterk in de Johan Cruijff ArenA: van de laatste 22 thuisduels in Europa verloor de club er maar twee. Juventus is ondertussen minder in vorm bij uitwedstrijden: de Italianen verloren de laatste twee uitduels in de Champions League, tegen Young Boys en Atlético Madrid.

Weet Ajax weer het net te vinden in een Champions League-duel? Bekijk hier de quotering.

Waar Ajax momenteel veel scoort in Europa, is het op eigen bodem vaak helemaal een schiettent. De Amsterdammers scoorden al honderd keer in de Eredivisie en in alle competities was de club liefst 146 keer trefzeker in 48 duels, een gemiddelde van drie doelpunten per wedstrijd. Hoe gaan de ervaren rotten in de achterhoede bij Juventus woensdag om met de makkelijk scorende aanvallers van Ajax?

Kan Ajax wederom drie keer scoren in een wedstrijd? Bekijk nu de quotering.

Goede voortekenen dus voor Ajax, dat met Juventus natuurlijk een team van wereldklasse ontmoet met een superster in de gelederen: Cristiano Ronaldo. De Portugees is geen onbekende voor Ajax: hij was zeven keer trefzeker in de laatste vier Champions League-duels met de Amsterdammers. Weet Ajax Ronaldo in toom te houden en wederom te stunten?

Bekijk hier de quoteringen voor Ajax-Juventus.

Opta Facts:

O Ajax en Juventus ontmoeten elkaar voor de negende keer in de Europa Cup I of Champions League; de laatste zege van de Amsterdammers in deze ontmoeting is van 1973.

O Juventus is ongeslagen in de laatste negen Europese wedstrijden tegen Ajax.

O Ajax kwam in acht van de laatste tien wedstrijden in alle competities minimaal drie keer tot scoren.

O Cristiano Ronaldo scoorde zeven keer in zijn laatste vier Champions League-wedstrijden tegen Ajax, waaronder een hattrick tijdens zijn laatste bezoek aan de Johan Cruijff Arena.

Let op, deelname alleen voor 18 jaar en ouder.