Hoe de opstelling van Juventus eruit kan zien met én zonder Cristiano Ronaldo

Haalt-ie het of haalt-ie het niet? De blessure van Cristiano Ronaldo houdt de gemoederen bezig in aanloop naar het duel tussen Ajax en Juventus in de kwartfinales van de Champions League. De Portugees raakte tijdens de interlandperiode geblesseerd tegen Servië, maar na afloop wist hij het al zeker: hij zou hoe dan ook op tijd fit zijn voor de dubbele ontmoeting met de ploeg van Erik ten Hag. De tijd begint te dringen en het lijkt erop dat de vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or kan spelen. “Ronaldo wil hoe dan ook spelen en ik denk dat het hem ook wel gaat lukken”, vertelt Romeo Agresti, Juventus-correspondent van Goal aan Voetbalzone.

Juventus heerst al jaren in de Serie A en heeft komende zaterdag tegen SPAL genoeg aan een punt om de achtste Italiaanse landstitel op rij in de wacht te slepen. Het zou een nieuw record betekenen in de vijf grootste Europese competities. Samen met Olympique Lyon (2001/02 tot en met 2007/08) staat Juventus op zeven achtereenvolgende titels. In de competitie verloor la Vecchia Signora van 1 december 2017 tot en met 3 maart 2019 geen enkele uitwedstrijd, om de heerschappij van de club nog maar eens te benadrukken.

Juventus heerst in eigen land, maar wil eindelijk ook in Europa prijzen pakken. De pijlen zijn dit seizoen meer dan ooit gericht op het winnen van de Champions League. De dubbele ontmoeting met Ajax moet geen probleem zijn. “Het seizoen is absoluut mislukt als de halve finales niet worden bereikt”, vertelt Agresti. “Na het aantrekken van Ronaldo is het winnen van de Champions League het grote doel geworden. Nadat Atlético Madrid werd uitgeschakeld is Juventus ervan overtuigd dat Ajax zonder problemen verslagen kan worden. Natuurlijk is er respect voor Ajax, zeker na de prestatie tegen Real Madrid. Maar ze merken aan alles dat ze dit seizoen samen met Barcelona en Manchester City de favoriet zijn om de Champions League te winnen.”

Agresti denkt niet dat Juventus zich zal laten verrassen. “Ajax kan het ze moeilijk maken, zeker als Ronaldo niet speelt. Maar Juve is de absolute favoriet. De ploeg is veel te ervaren voor Ajax en heeft veel meer kwaliteit. Het kampioenschap is al zo goed als binnen, dus het team kan zich volledig concentreren op de Champions League”, aldus Agresti, die verwacht dat Ronaldo gaat spelen. “Maar als hij niet beschikbaar is, dan verwacht ik dat Allegri in een 4-3-3-formatie gaat starten met een voorhoede bestaande uit Federico Bernardeschi, Paulo Dybala en Mario Mandzukic.”

Juventus met Ronaldo

Ronaldo lijkt net op tijd fit voor de wedstrijd van woensdagavond. De sterspeler van de Italiaanse topclub keerde zondag terug op het trainingsveld en werkte een individuele training af. Maandag trainde hij weer volledig mee met de selectie van Allegri en mocht hij in aanloop naar het duel met Ajax geen terugslag krijgen, dan zal CR7 aan de aftrap verschijnen. Dinsdag stapt Ronaldo naar verwachting gewoon op het vliegtuig naar Amsterdam.

Als Ronaldo vanuit de basis start, krijgt hij in deze formatie Mario Mandzukic of Paulo Dybala naast zich.

Juventus is een ploeg die in meerdere formaties kan spelen. De ervaren ploeg is in staat om tijdens wedstrijden probleemloos van tactiek te veranderen. Dit seizoen kwam het vaker voor dat Allegri begon in een 4-3-3-formatie en schakelde naar 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-2-1 of 3-5-2. Bijna alle spelers in de selectie van Juve zijn in staat om te spelen op verschillende posities en daar maakt Allegri maar wat graag gebruik van. Bovendien houdt Allegri niet vast aan een vaste formatie, waardoor het voor Ten Hag extra lastig is om te voorspellen wat voor ploeg hij met Ajax gaat tegenkomen en in welke formatie dat gebeurt. Volgens diverse Italiaanse media is de kans het grootst dat Juventus gaat starten in een 4-3-3 of 4-4-2-formatie.

In deze formatie starten Ronaldo, Dybala en Mandzukic als spitsentrio, maar in de praktijk zullen de drie aanvallers tijdens de wedstrijd regelmatig van posities wisselen. Bovendien kan het voorkomen dat Ronaldo en Mandzukic het spitsenduo vormen, met Dybala kort daarachter. Juventus komt dan in een 4-3-1-2-systeem te spelen. Dybala is overigens niet zeker van een vaste basisplaats en kan in de voorhoede vervangen worden door Bernardeschi.

Juventus zonder Ronaldo

Na de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Portugal en Servië op 25 maart kwam Ronaldo niet meer in actie. Zonder de Portugees won Juventus achtereenvolgens van Empoli (1-0), Cagliari (0-2) en AC Milan (2-1). Omdat ook Sami Khedira, Juan Cuadrado, Douglas Costa en Andrea Barzagli geblesseerd zijn of waren, moest Allegri puzzelen in zijn opstelling. Tegen Milan kwam daar ook nog eens de blessure van Emre Can bij. Hij is een groot vraagteken voor de wedstrijd tegen Ajax. Hetzelfde geldt voor aanvoerder Giorgio Chiellini, die maandag op de training uitviel met een kuitblessure. Khedira maakte afgelopen weekend zijn rentree als invaller tegen AC Milan, maar een basisplaats in Amsterdam lijkt te vroeg te komen.

Zonder Ronaldo zal de trainer van Juventus volgens Agresti kiezen voor een 4-3-3-systeem met een spitsentrio bestaande uit Bernardeschi, Dybala en Mandzukic

Bij een 4-4-2-formatie zal Bernardeschi naar verwachting een linie terugschuiven. Moise Kean, die de afgelopen weken steeds beter in vorm raakt en schitterde bij afwezigheid van Ronaldo, lijkt genoegen te moeten nemen met een plek op de bank.