‘Ik ben door Pavel Nedved uitgenodigd, Ajax heeft indruk op hem gemaakt’

Zdenek Grygera kijkt uit naar de dubbele confrontatie tussen Ajax en Juventus in de Champions League. De oud-verdediger van beide clubs, tegenwoordig technisch directeur van FC Fastav Zlín, werd lange tijd begeleid door zaakwaarnemer Mino Raiola, die momenteel Matthijs de Ligt als cliënt heeft. Grygera raadt De Ligt de stap naar Juventus aan.

De verdediger van Ajax wordt hevig gelinkt aan Barcelona, terwijl ook Juventus een serieuze kandidaat zou zijn voor de negentienjarige Oranje-international. Grygera heeft geen informatie gekregen van Raiola inzake De Ligt. "Als hij al weet waar De Ligt naartoe gaat, dan had hij het mij ook niet verteld", zegt de 38-jarige Tsjech in gesprek met VICE Sports.

“Als oud-speler van Juventus zie ik hem graag naar Turijn komen. Ik denk dat hij zich daar kan ontwikkelen tot een echte topverdediger. Italië is voor verdedigers de allerbeste leerschool: je leert er tactisch heel veel, en om ten koste van alles te winnen. Ik ben in Turijn echt volwassen geworden. De Ligt kan er mooi in de leer bij Bonucci, Barzagli en Chiellini.”

"Voor de return ben ik door Pavel Nedved uitgenodigd om naar Turijn te komen. Ajax heeft wel indruk op hem gemaakt in de groepsfase en tegen Real Madrid”, vertelt de oud-stopper. “Maar Juventus speelt wel een ander spelletje dan Real. Juve is tactisch sterk en goed georganiseerd. Het scheelt of Cristiano Ronaldo speelt of niet, maar Ajax maakt zeker een kans.”