Maandag, 8 April 2019

Door Ajax gehanteerde vraagprijs schrikt Juve niet af

AS Roma gaat zich mogelijk binnen afzienbare tijd in Sevilla melden. Pablo Sarabia heeft een transferclausule van achttien miljoen euro in zijn contract staan en de Romeinen willen daar graag van profiteren. (Calciomercato)

Jan Oblak gaat binnenkort zijn contract bij Atlético Madrid verlengen. De transferclausule in de overeenkomst van de doelman wordt verhoogd van 100 miljoen euro naar 150 miljoen en hij gaat er ook qua salaris flink op vooruit. (Marca)

Juventus heeft de komst van Matthijs de Ligt nog niet uit het hoofd gezet. De vermeende vraagprijs van dik zeventig miljoen euro schrikt La Vecchia Signora niet af, al lijkt Barcelona wel de beste papieren voor de komst van de verdediger van Ajax te hebben. (Goal) De vermeende vraagprijs van dik zeventig miljoen euro schriktniet af, al lijkt Barcelona wel de beste papieren voor de komst van de verdediger van Ajax te hebben.

Hatem Ben Arfa kan zijn loopbaan vervolgen in LaLiga. De Fransman beschikt over een aflopend contract bij Stade Rennes en is in beeld bij de stadsgenoten Real Betis en Sevilla. (Ouest-France)

Atlético Madrid gaat zich in Milaan melden als Antoine Griezmann of Diego Costa vertrekt. Internazionale-spits Mauro Icardi komt in dat geval namelijk in beeld als vervanger. (AS)