Bartomeu: ‘Barcelona kon dat niet betalen, daarom ging hij naar Man United’

Paul Pogba staat woensdag in het shirt van Manchester United tegenover Barcelona, maar de Fransman had ook namens de tegenstander het veld kunnen betreden. Pogba verruilde Juventus in 2016 namelijk voor the Red Devils, terwijl ook Barcelona nadrukkelijk geïnteresseerd was in zijn diensten. Voorzitter Josep Maria Bartomeu legt nu echter uit dat zijn club destijds niet mee kon in het transfergeweld van de Engelse grootmacht.

“Pogba speelde in de zomer van 2015 in Turijn en wij hebben Juve simpelweg verteld dat, als ze besloten om de speler te verkopen, wij geïnteresseerd zouden zijn. Toen ze hem eenmaal wilden verkopen, hebben ze ons verteld welk bedrag er op tafel moest komen en wij konden ons dat toen niet veroorloven. Hij ging daarom naar Manchester United en hij maakt hun team nu beter, omdat hij een van de grote sterren van dit moment is”, blikt Bartomeu terug in gesprek met ESPN.

Pogba maakte uiteindelijk voor 105 miljoen euro de overstap van Juventus naar Manchester United, maar wordt dit seizoen opnieuw in verband gebracht met een transfer. Real Madrid en Barcelona worden genoemd als mogelijke bestemmingen voor de wereldkampioen en Bartomeu weigert hier verder op in te gaan: “Ik praat liever niet over spelers van andere teams. Ik weet namelijk zeker dat wij ook spelers bij Barcelona hebben die andere teams beter zullen maken.”

“Wat ik wel moet erkennen is dat Manchester United in de afgelopen jaren een erg goede groep heeft samengesteld. Er komen ook goede spelers bij vanuit de jeugd. Ik weet zeker dat ze aankomend seizoen een van de kanshebbers voor de landstitel zijn en dit jaar de Champions League kunnen winnen.” Barcelona en Manchester United treffen elkaar woensdag in de kwartfinales van het miljardenbal op Old Trafford. De return staat voor dinsdag 16 april op de agenda.