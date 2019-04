‘Ricardo Moniz moet Excelsior voor degradatie behoeden’

Ricardo Moniz wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe trainer van Excelsior. Volgens RTV Rijnmond is de clubloze trainer de belangrijkste kandidaat om Adrie Poldervaart op te volgen in Rotterdam. Naar verwachting zet Moniz op korte termijn zijn handtekening onder een contract dat hem tot aan het einde van het seizoen aan de nummer zeventien van de Eredivisie verbindt.

Excelsior is hard op zoek naar een nieuwe trainer nadat Poldervaart begin vorige week besloot om zijn contract in te leveren. Na de 1-2 nederlaag tegen hekkensluiter NAC Breda gaf Poldervaart aan dat hij het gevoel had dat hij de ploeg niet meer kon raken. Een dag na de verliespartij stapte hij op. Assistent-trainer André Hoekstra zat zaterdag op de bank tijdens het duel met FC Groningen (1-0).

Moniz was eerder dit seizoen nog trainer van AS Trencin, de club die Feyenoord aan het begin van dit seizoen uitschakelde in de voorrondes van de Europa League. In oktober stapte hij op. Moniz was in het verleden onder meer werkzaam bij Red Bull Salzburg en FC Eindhoven. Met Excelsior zal hij degradatie uit de Eredivisie moeten zien te voorkomen. Het gat met FC Emmen, dat door de zege op sc Heerenveen is geklommen naar de veilige vijftiende plaats, bedraagt twee punten. De voorsprong op NAC is vijf punten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Ajax 29 23 2 4 74 71 2 PSV 29 22 5 2 65 71 3 Feyenoord 29 16 5 8 27 53 4 AZ 29 15 7 7 23 52 5 FC Utrecht 29 13 7 9 11 46 6 Heracles Almelo 29 14 3 12 -3 45 7 Vitesse 29 11 10 8 11 43 8 FC Groningen 29 12 5 12 -2 41 9 Willem II 29 12 4 13 -8 40 10 sc Heerenveen 29 9 9 11 -7 36 11 PEC Zwolle 29 10 5 14 -7 35 12 ADO Den Haag 29 8 9 12 -12 33 13 VVV-Venlo 29 9 6 14 -19 33 14 Fortuna Sittard 29 8 6 15 -24 30 15 FC Emmen 29 7 7 15 -34 28 16 De Graafschap 29 7 5 17 -26 26 17 Excelsior 29 7 5 17 -30 26 18 NAC Breda 29 5 6 18 -39 21