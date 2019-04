Tuchel gefrustreerd: ‘Je bent een journalist, maar je doet wel hun shirt aan?’

Paris Saint-Germain kreeg zondagavond door puntverlies van Lille OSC eerder op de dag de kans om zijn zesde landstitel in de afgelopen zeven seizoenen te pakken. De koploper van Ligue 1 kwam echter niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Strasbourg en trainer Thomas Tuchel stak na afloop van het duel zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Journalist Laurent Paganelli, die na de wedstrijd in een Strasbourg-shirt op de foto ging met doelman Matz Sels, moest het met name ontgelden.

De Belgische keeper werd uitgeroepen tot man of the match en Paganelli reikte Sels de trofee uit. Tuchel hintte na afloop tijdens een persmoment dat de journalist zich wellicht beter wat neutraler had kunnen kleden: “Je bent een journalist, maar je doet wel hun shirt aan? Je ontkent het nu wel, maar ik heb je gezien. Dit zal de volgende keer niet weer gebeuren”, was de Duitser duidelijk.

?? Matz #Sels élu homme du match #PSGRCSA ! Le roc du Racing a reçu son trophée des mains de @LaurentPaganel1 vêtu du maillot de son pote Dimitri #Lienard ! Félicitations Matz ?? pic.twitter.com/RHHeXDyDaX — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 7 april 2019

Tuchel ging ook dieper in op de prestatie van zijn ploeg: “In het eerste deel van de wedstrijd hadden we moeite om hun counters te controleren. Dat lukte niet met twee aanvallers, dus kozen we ervoor om het systeem te veranderen en Eric Maxim Choupo-Moting alleen voorin te zetten. Strasbourg kreeg kansen. Wij moesten veel spelers missen, er was vermoeidheid en het lukte ons niet om de derde goal te maken.”

“Het was een geweldige kans om kampioen te worden, maar het is niet gelukt. Dat is mijn verantwoordelijkheid. De spelers zijn erg vermoeid, ook op mentaal vlak, en we moesten het zonder een aantal sleutelspelers doen. Het was het beste geweest om de wedstrijd te controleren en niet om ten koste van alles aan te vallen. Ik heb die keuze gemaakt, het was mijn verantwoordelijkheid”, trok hij het boetekleed aan.