Olympique Lyon komt met statement na geruchten over Génésio

Olympique Lyon heeft middels een statement gereageerd op geruchten in de Franse media. Trainer Bruno Génésio zou volgens L’Équipe op de schopstoel zitten en Laurent Blanc is naar verluidt in beeld om volgend seizoen het stokje over te nemen. Volgens het Franse tijdschrift zou de clubleiding van Lyon zelfs al contact hebben gezocht met Blanc. De huidige nummer drie van de Ligue 1 ontkent de geruchten en laat weten dat de volledige focus ligt op het presteren in de competitie.

De 52-jarige Génésio staat dit seizoen al langere tijd onder druk en naar verluidt staat ook een deel van de spelergroep niet meer achter de coach. Supporters brachten eerder dit kalenderjaar al een statement naar buiten waarin gevraagd werd om het vertrek van de trainer. De prestaties vallen tegen en na de recente tegenvallende resultaten lijkt een wisseling van de wacht aanstaande. Volgens L’Équipe moet Blanc de nieuwe trainer worden in Lyon en zou de clubleiding op de achtergrond al bezig zijn om hem in huis te halen.

Génésio heeft een aflopend contract in Lyon en duidelijkheid over zijn toekomst is er nog niet. Het Franse blad weet zeker dat Blanc hem op gaat volgen, maar Lyon ontkent. “In tegenstelling tot de berichtgeving van L'Équipe, heeft Olympique Lyon absoluut geen contact gehad met Laurent Blanc of welke andere trainer dan ook. Iedereen bij de club focust zich op hetzelfde doel: kwalificatie voor de Champions League”, zo luidt het statement.

Lyon is na 31 speelrondes terug te vinden op de derde plaats met een achterstand van 25 punten op koploper Paris Saint-Germain, dat een wedstrijd minder speelde. In de halve finales van de Coupe de France werd vorige week dinsdag met 2-3 verloren van Stade Rennes en afgelopen zaterdag werd voor eigen publiek met 1-3 verloren van degradatiekandidaat Dijon.