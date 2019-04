Kik Pierie reageert op ophef: ‘Begrijp de verkeerde opvattingen’

SC Heerenveen bewees zichzelf zondagmiddag een slechte dienst met een 2-0 nederlaag op bezoek bij FC Emmen. Kik Pierie leek zich tijdens de wedstrijd te beklagen over de reactie van de meegereisde supporters, wat onder de fans voor de nodige ophef heeft gezorgd. De achttienjarige verdediger benadrukt via Instagram dat het gebaar anders bedoeld was.

Pierie hief tijdens het duel met FC Emmen zijn armen in de lucht en leek zich te beklagen over de kritische houding van de meegereisde Heerenveen-fans. De supporters interpreteerde de gebaren van de verdediger in ieder geval op deze manier, waardoor een deel van de onvrede zich later richtte op Pierie. Hij laat nu weten dat hij een hele andere insteek met zijn gebaren had dan het beeld dat nu is ontstaan.

“Publiek proberen op te zwepen bij de 2-0, niet af te zeiken! Begrijp de verkeerde opvattingen”, laat Pierie weten. Voor sc Heerenveen was de verliespartij in Emmen de tweede nederlaag op rij, nadat er eerder midweeks met 3-0 verloren werd op bezoek bij Feyenoord. De formatie van trainer Jan Olde Riekerink bezet momenteel de tiende plaats in de Eredivisie, met 36 punten uit 29 wedstrijden. Pierie wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ajax.