Jaap Stam tekende bijna bij Swansea: ‘Ik heb veel aanbiedingen gehad’

Jaap Stam werd dit seizoen na het ontslag van John van ’t Schip aangesteld als trainer van PEC Zwolle, maar het had niet veel gescheeld of de coach zat op de trainersstoel bij Swansea City. In een interview met Helden vertelt de oud-voetballer dat hij na zijn ontslag bij Reading een hoop aanbiedingen heeft ontvangen, maar dat hij deze om uiteenlopende redenen weigerde.

Stam was ruim anderhalf jaar werkzaam bij Reading toen hij in maart 2018 vanwege tegenvallende resultaten op straat werd gezet. “Ik heb zes maanden niets gedaan, heb veel aanbiedingen gehad, maar vooral uit Verweggistan: uit China, zelfs uit Iran, en ook nog van een club uit de Championship. Ik had bijna bij Swansea getekend, maar uiteindelijk wilde ik in Nederland blijven, vooral om de kinderen", aldus de trainer, die volgend seizoen Giovanni van Bronckhorst opvolgt bij Feyenoord.

Stam vertelt dat hij een avontuur ver weg zonder zijn vrouw en kinderen niet zag zitten. “Ja, toen kwam eind vorig jaar PEC. Daar heb ik niet heel lang over hoeven nadenken”, aldus Stam, die eerder al als assistent werkzaam was in Zwolle. “PEC is toch mijn club. Ik had al wel meteen gevraagd hoe PEC zich zou opstellen als een topclub zich zou melden, ook al zouden ze daar niet blij mee zijn. Dan zouden ze meedenken.”

De trainer tekende een contract voor anderhalf jaar bij PEC Zwolle, maar zal volgend seizoen niet meer voor de groep staan. Eerder dit jaar kwam hij met Feyenoord tot een akkoord over een tweejarig contract. Eerder was Stam nog werkzaam als trainer van Jong Ajax.